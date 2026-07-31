La Audiencia de Almería confirma el rechazo a que la tía abuela del niño de Garrucha ejerza la acusación por el crimen

Archivo - Zona de Garrucha (Almería) en la que fue localizado el cuerpo sin vida del niño de cuatro años. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la decisión que denegó a la tía abuela materna de Lucas, el niño de cuatro años que murió de forma violenta el pasado 3 de diciembre en Garrucha (Almería), su personación como acusación particular en la causa en la que figuran investigados la madre del menor y la pareja de esta.

En un auto fechado el 30 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por la mujer contra la resolución de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, que el pasado 19 de mayo denegó su personación como acusación particular en el procedimiento.

La mujer alegó que era hermana del abuelo materno del pequeño y que había sufrido un perjuicio moral por la intensidad del vínculo afectivo que mantenía con Lucas. El Ministerio Fiscal y la defensa de Juan David R.C., pareja de la madre del niño e investigado en la causa, se opusieron al recurso y solicitaron la confirmación del auto.

La Sala ha explicado que la mujer tiene un parentesco de cuarto grado en línea colateral con el menor, por lo que no se encuentra entre los familiares legitimados para ejercer la acción penal como acusación particular.

Según el tribunal, "por muy extensiva y generosa" que sea la interpretación de la norma, la ley reconoce esta posibilidad a determinados parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado, siempre que concurra una situación de guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar.

La Audiencia ha añadido que la "estrecha relación de afectividad" que la recurrente asegura haber mantenido con Lucas y con la madre de este, investigada en el procedimiento, no la permite personarse como acusadora particular.

Asimismo, ha señalado que el hermano de la recurrente y abuelo materno del niño, cuyo parentesco es de segundo grado en línea recta, ya ejerce la acusación particular después de que la propia Sala autorizara su personación mediante un auto dictado el pasado 10 de abril.

En el marco de la instrucción, la juez acordó a comienzos de julio que la Policía Judicial interviniera cuatro pistas de audio remitidas al abuelo del menor el día de su desaparición y que informara de las gestiones para identificar un perfil genético masculino hallado en la ropa de Lucas.

El pequeño Lucas murió el pasado 3 de diciembre tras sufrir un traumatismo abdominal "violento" en el contexto de un "politraumatismo", que le provocó un desgarro hepático y un shock hemorrágico, según la ampliación de la autopsia. Su cuerpo fue localizado esa noche en un antiguo búnker situado junto a la playa de Garrucha.

La investigación se dirige contra Bárbara Y.B.O., madre del pequeño, quien figura investigada por homicidio y maltrato habitual y salió del centro penitenciario ante su avanzado estado de embarazo, y contra su pareja sentimental, que permanece en prisión provisional.