La autora Carla Santiago expresa sus sentimientos "más profundos" en su libro 'Un antes y un después'

ALMERÍA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autora almeriense Carla Santiago ha encontrado en la escritura su forma de "conectar con el mundo y hacerles llegar su propia forma de verlo", de modo que "en cada página de 'Un antes y un después' deja un poquito de su ser".

"Me inspiró el hecho de no poder o no saber expresar mis sentimientos y así encontré una forma de desahogarme", ha indicado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo, en la que afirma que el lector "va a encontrar una serie de reflexiones poéticas, que hablan de mi vida y otras personas que forman y formaron parte de ella, al igual que vivencias de terceras personas".

'Un antes y un después' es un libro que, según el sello de autoedición, "te llegará al corazón, te estremecerá el alma y te llenará de pasión". "Los sentimientos de terceras personas, al igual que los del propio autor, se plasman desarrollando unas emociones vividas a lo largo de sus vidas", han añadido.

Carla Santiago nació en Almería el 5 de septiembre de 1975. Estudió hostelería, estética y salvamento acuático. Se casó en abril del año 1997 y se trasladó al pueblo de Rioja, donde vivió 16 años; de

ese matrimonio nació su único hijo. A los 35 años, la jubilaron a causa de una enfermedad crónica.

Después de su primera operación se divorció, fue madre y padre para su hijo. En la actualidad, "se siente dichosa por haber cumplido una de sus metas y sueños: publicar su primer libro".