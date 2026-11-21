Archivo - Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte viento. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 22 de noviembre, el aviso amarillo por fuertes vientos en la provincia de Almería que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Según indica la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, en la comarca del Valle del Almanzora y Los Vélez se ha indicado aviso amarillo por vientos de componente oeste con rachas máximas de 70 kilómetros por hora entre las 3,00 y las 12,00 horas.

A nivel andaluz, para la jornada de este domingo se esperan cielos cubiertos con precipitaciones moderadas durante la madrugada, poco probables en la vertiente mediterránea, tendiendo a quedar despejados a partir del mediodía y brumas y bancos de niebla matinales.

Por su parte, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o sin cambios en el litoral mediterráneo y un descenso en el resto, con máximas en descenso notable en el entorno de las Sierras Béticas, mientras que las mínimas se producirán al final del día.

Los vientos soplarán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el tercio oriental y rachas ocasionalmente "muy fuertes en cotas altas, amainando por la tarde".