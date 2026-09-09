Aviso naranja este jueves en toda la provincia de Almería por lluvias de hasta 30 litros en una hora y tormentas

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería estará desde las 21,00 horas de este miércoles y hasta las 4,00 horas del jueves bajo aviso naranja por lluvias y tormentas, con precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Así lo recoge la web de la Agencia Estatal de la Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, que sitúa el inicio del aviso naranja en el Valle del Almanzora y Los Vélez a las 18,00 horas de este miércoles, mientras que en Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital y el Levante almeriense comenzará a las 21,00 horas.

De este modo, las cuatro zonas de la provincia coincidirán en nivel naranja durante siete horas, periodo en el que las tormentas podrán llevar asociadas granizo y rachas de viento muy fuertes.

Antes de la entrada en vigor del nivel naranja, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital y el Levante almeriense permanecerán desde las 18,00 bajo aviso amarillo, con acumulaciones previstas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.