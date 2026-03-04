El Ayuntamiento de Almería afea al PSOE que Puente no reciba a la alcaldesa para abordar la estación y el soterramiento

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, atendiendo a los medios. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha pedido este miércoles al PSOE que aclare por qué el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no ha recibido a la alcaldesa, María del Mar Vázquez.

Según ha señalado en un comunicado, ese encuentro serviría para abordar asuntos como el uso de la antigua estación de ferrocarril o el desarrollo urbanístico de los terrenos que se liberarán con las obras del soterramiento, después de que el grupo municipal socialista reclamara al equipo de Gobierno información sobre estos proyectos.

"Lo que estamos esperando desde el Ayuntamiento de Almería es que el señor ministro tenga a bien recibir a la alcaldesa de esta ciudad para hablar precisamente de estos asuntos, que llevan tiempo en la agenda municipal y que son fundamentales para el futuro de Almería. Pero seguimos sin respuesta", ha reprochado la edil 'popular', quien considera "esa falta de interlocución, un desplante más a los almerienses".

En este sentido, la concejala ha invitado al PSOE a utilizar su interlocución con el Gobierno central "para facilitar ese encuentro". "Si el PSOE considera tan importante hablar de estos proyectos, lo tiene muy fácil: puede gestionar esa reunión con el ministro. Entendemos que tendrán hilo directo", ha afirmado.

"Lo que no pueden hacer es pedir explicaciones al Ayuntamiento sobre asuntos que dependen también del Ministerio cuando ni siquiera se nos concede la reunión que la alcaldesa ha solicitado reiteradamente, tanto de forma verbal como oficial", ha señalado.

La edil ha insistido además en que el equipo de Gobierno local no tendría inconveniente en que, si finalmente se produce ese encuentro, participen también los portavoces de los distintos grupos municipales. "Estamos hablando del futuro de la ciudad de Almería y, por tanto, de proyectos que requieren el mayor consenso posible", ha indicado.

Asimismo, Cabrera ha recordado que el Ayuntamiento ya cumplió con lo que se le pidió en anteriores contactos con el Ministerio. "Hace ya un par de años se nos pidió mayor concreción sobre el proyecto de la antigua estación de ferrocarril. El Ayuntamiento ha hecho los deberes y ese trabajo está hecho. Pero si no nos reciben, evidentemente llegamos hasta donde llegamos", ha lamentado.

PETICIÓN DEL PSOE

La respuesta del Consistorio se produce después de que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, enviara este martes una nota en la que informaba de que había registrado un escrito dirigido a la alcaldesa en el que solicita una reunión sobre estos "dos asuntos de máxima importancia para el futuro de la ciudad".

Herrera explicó que se trata del tercer escrito que dirige a la alcaldesa para pedir ese encuentro, después de que "el Ayuntamiento no haya respondido a las dos solicitudes anteriores". El objetivo, según indicó, es conocer la propuesta que el equipo de Gobierno local tiene previsto trasladar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para dar un uso distinto al ferroviario al histórico edificio de la estación.

"A día de hoy, desconocemos el detalle de los objetivos de la alcaldesa para este espacio emblemático puesto que, al margen de declaraciones en prensa, no hemos visto ningún documento", señaló Herrera, quien considera "fundamental" que un proyecto de esta envergadura cuente con la "máxima transparencia" y con el consenso de los grupos políticos que representan a los almerienses.

La portavoz socialista también mostró su interés en conocer la propuesta urbanística que el Ayuntamiento quiere desarrollar en los suelos que quedarán en superficie una vez finalicen las obras del soterramiento, una actuación que definió como "una oportunidad histórica para el futuro de una zona estratégica de nuestra ciudad".

En este sentido, Herrera defendió que "la colaboración y la lealtad entre instituciones son más necesarias que nunca" y subrayó que "el Gobierno de España está cumpliendo con Almería, con una inversión histórica para hacer realidad el soterramiento".

Asimismo, consideró "imprescindible" que la alcaldesa comparta sus proyectos y permita que el PSOE, como principal partido de la oposición, pueda aportar su visión y sus propuestas "en beneficio del interés general de Almería".