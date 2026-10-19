El Ayuntamiento de Almería corregirá problemas en el pavimento y el riego detectados en la revisión final del Paseo

Paseo de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería acometerá a partir de esta semana una serie de actuaciones en el Paseo para subsanar las cuestiones técnicas y de acabado detectadas durante la supervisión final de las obras de remodelación, cuya ejecución ya ha concluido, antes de proceder a su recepción definitiva.

Los trabajos incluyen la sustitución de piezas de pavimento deterioradas, la reparación de los encuentros entre distintos tipos de suelo, la corrección de problemas de presión en la red de riego y la colocación de pavimento podotáctil en pasos de peatones, entre otras intervenciones que el Consistorio pretende completar antes de los preparativos navideños.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, las actuaciones responden a las observaciones recogidas en un informe elaborado por la Dirección de Obra tras la supervisión final de la remodelación. Los trabajos comenzarán en el entorno de Puerta Purchena y avanzarán progresivamente hacia Plaza Circular.

En concreto, las reparaciones en los pavimentos de tonalidad roja y olivillo se centrarán especialmente en el perímetro de la rampa de salida del aparcamiento de Obispo Orberá y en la confluencia de Puerta Purchena con la avenida Pablo Iglesias.

En esta zona también se ejecutará una nueva conexión de Aqualia para subsanar los problemas de presión detectados en la red de riego y se repasará la pintura de los muros de las rampas del aparcamiento de Obispo Orberá. Además, se repondrán las piezas deterioradas y se colocará pavimento podotáctil en los pasos de peatones.

Por otra parte, en la calle Aguilar de Campoo y la plaza Juan Casinello se completará la pavimentación de las arquetas rellenables, unas labores que se desarrollarán de manera simultánea al resto de las intervenciones programadas.

En los demás tramos del Paseo de Almería se reparará y repondrá el pavimento deteriorado, especialmente en el entorno de las arquetas. También se contempla la retirada del armario de instalaciones de Vodafone situado frente al establecimiento comercial Pepco.

TRÁNSITO PEATONAL Y ACTIVIDAD COMERCIAL

Los trabajos se desarrollarán de forma progresiva y se procurará compatibilizar su ejecución, en la medida de lo posible, con el tránsito peatonal y la actividad comercial de esta vía.

Desde el Consistorio han señalado que se trata de "intervenciones puntuales, propias de la fase final de una obra de esta envergadura" y han agradecido la comprensión de vecinos, comerciantes y usuarios ante las posibles molestias que puedan ocasionar los trabajos, con los que se pretende "garantizar la correcta terminación y puesta a punto de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad".