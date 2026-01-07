El Ayuntamiento de Almería hace un balance "muy positivo" de la Navidad pese a las criticas del PSOE

Ambiente en el mercado navideño instalado en el Paseo de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha realizado un balance "muy positivo" de la Navidad 2025-2026, en la que se han desarrollado más de 220 actividades culturales, de ocio y deportivas y que, en el ámbito de los eventos deportivos, ha generado un impacto económico estimado de cinco millones de euros, tras las críticas formuladas por el Grupo Municipal Socialista.

Según el balance municipal, la programación navideña ha estado marcada por una elevada afluencia de público y un ambiente constante en las calles, con actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad y una planificación que ha permitido el desarrollo normal de los eventos pese a las inclemencias meteorológicas registradas durante estas fechas.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha destacado que la capital "ha vivido masivamente unos días mágicos, con las calles llenas de ilusión, de vida y de familias disfrutando juntas, lo que reafirma el éxito de un modelo de Navidad que apuesta por la tradición, la emoción y la participación de pequeños y mayores".

"Hemos diseñado una programación amplia y variada que ha contado con una respuesta extraordinaria por parte de los almerienses y de quienes nos han visitado, y eso se ha traducido en calles llenas y en una ciudad viva", ha subrayado Cabrera, quien ha destacado el carácter "transversal" de la programación y la implicación de todas las áreas municipales.

Entre las propuestas con mayor asistencia han figurado el encendido del alumbrado, los espectáculos luminosos, el 'mapping' en la Plaza Vieja, las minicampanadas infantiles, los Tomates de la Suerte o la intensa actividad desarrollada en el tramo remodelado del Paseo de Almería.

Uno de los aspectos más valorados en este balance ha sido la capacidad de organización y previsión municipal ante las condiciones meteorológicas adversas, especialmente en eventos de gran formato como la Cabalgata de Reyes Magos. La decisión de celebrarla en la mañana del día 5 permitió garantizar su desarrollo y evitar su suspensión.

"El Ayuntamiento ha estado en todo momento analizando la evolución de la predicción meteorológica, valorando alternativas y tomando decisiones atendiendo a criterios de seguridad, organización y responsabilidad", ha explicado la edil 'popular'. "Podrán gustar más o menos, pero se tomaron decisiones y, a la vista de lo ocurrido, creo sinceramente que fue la mejor posible", ha matizado.

LLENOS EN EL AUDITORIO, APOLO Y EN LAS PLAZAS DE LA CIUDAD

Culturalmente la Navidad ha sido "brillante", con un programa que ha unido las tradiciones, como el Festival de Teatro Infantil, el Concierto de Año Nuevo, el concierto de Góspel, o el ballet, con el cartel de artistas de prestigio, como José Mercé, Las Migas, Carlos Hipólito o Kiti Mánver.

En números, 13.850 personas han asistido a la programación en el Auditorio Maestro Padilla y el Teatro Apolo, a los que hay que sumar los asistentes en espacios públicos, como los conciertos en la Plaza de las Velas, la Noche de las Candelas o la Plaza de la Constitución.

El concejal de Cultura de Almería, Diego Cruz, ha afirmado que "el programa aúna nuestras dos señas de identidad: ofrecemos propuestas para todas las edades y gustos, y dedicamos espacio al talento almeriense".

En el mismo sentido, se han agotado las entradas para once espectáculos, entre ellos el concierto de José Mercé; las dos funciones de 'Chanqueños Pa Belén en Familia'; la actuación de la OCAL con su Concierto de Año Nuevo; 'Cómicos de Año Nuevo'; 'Debajo del Teatro' y 'El Bosque de Coco', dentro del Festival de Teatro Infantil; el concurso local de Villancicos; 'La Traviata'; 'Mediterráneum'; el concierto de 'El Mesías' de la OCAL; y 'Una noche musical en los 80s'.

El resto de propuestas de la programación navideña ha registrado también una elevada asistencia, hasta casi completar el aforo en la mayoría de los casos. El broche ha sido la Cabalgata, que, a pesar de la lluvia intermitente, ha llenado la ciudad de color e ilusión, con 14 carrozas, cuatro compañías internacionales y el reparto de 13.000 kilos de caramelos.

DESTINO DEL DEPORTE ESPAÑOL EN NAVIDAD

En materia deportiva, el balance municipal ha destacado el papel de Almería como sede de grandes eventos durante la Navidad, con un impacto económico estimado de cinco millones de euros.

Entre ellos figuran la II Almería Cup de fútbol base, la Copa de España Cadete de Voleibol, la San Silvestre almeriense y una concentración nacional de tecnificación de esgrima, que han reunido a miles de deportistas y acompañantes procedentes de distintos puntos del país.

El concejal de Ciudad Activa en Almería, Antonio Casimiro, ha asegurado que "nos hemos posicionado en el segmento del turismo deportivo, contribuyendo a la desestacionalización del turismo, siempre con el mensaje de ser una ciudad activa, saludable e inclusiva".

CRÍTICAS DEL PSOE A LA "IMPROVISACIÓN" EN LA GESTIÓN

Frente a la valoración del equipo de Gobierno local, el Grupo Municipal Socialista ha ofrecido un balance crítico y ha sostenido que "han sido los vecinos y vecinas de Almería quienes han salvado la Navidad, porque tenían ganas de salir a la calle y disfrutar, a pesar de la improvisación, los despropósitos y la falta de planificación".

El concejal socialista Antonio Ruano ha reconocido el éxito de algunas actividades impulsadas por el Ayuntamiento, pero ha lamentado que la gestión municipal haya estado marcada "por los caprichos de la alcaldesa, más preocupada por salir en las fotos y grabar vídeos para redes sociales que por planificar para ofrecer unas navidades a la altura de lo que merecen los almerienses".

El edil socialista ha señalado varios ejemplos de lo que considera "una pésima gestión". Entre ellos, ha destacado que las obras del paso de peatones de acceso al Puerto se iniciaron justo antes de Navidad, "generando un caos circulatorio que afectó a numerosas familias y trabajadores".

Otro ejemplo de desorganización, según Ruano, ha sido "la tardanza en la autorización de los puestos de alimentación en la Rambla, que no se otorgaron hasta dos días antes de su apertura, lo que ha supuesto un perjuicio económico para muchas de estas familias, que no han podido organizarse con tiempo". Asimismo, ha criticado la decisión de abrir la Puerta de Purchena antes de que concluyeran las obras.

El concejal del PSOE también ha lamentado la gestión de la Cabalgata de Reyes y ha propuesto que, en caso de condiciones meteorológicas adversas, se habilite el Palacio de los Juegos Mediterráneos.

Además, ha reprochado el "despilfarro" en la compra de caramelos que acabaron en el suelo, al señalar que se trata de 13.000 kilos, "muchos de los cuales se han desperdiciado", y ha planteado que los sobrantes se entreguen a las asociaciones de vecinos.

Ruano también ha criticado la falta de previsión en la seguridad de la cabalgata, ya que el vallado se adjudicó apenas dos días antes de su celebración". Además, ha denunciado el "trato desigual" hacia las asociaciones vecinales, "a las que se prohibió organizar cabalgatas en sus barrios debido al aviso amarillo, mientras que la cabalgata del centro sí se autorizó".

Frente a este balance, el equipo de Gobierno ha lamentado la actitud de la oposición, "que una vez más ha optado por realizar un balance marcado por el derrotismo y la crítica constante, sin aportar propuestas ni alternativas".

Desde el Ayuntamiento se considera que "este tipo de posicionamientos buscan únicamente menoscabar la labor municipal, ignorando deliberadamente la realidad vivida en la ciudad durante estas fechas".