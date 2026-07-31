El Ayuntamiento de Almería inicia los trámites para desarrollar El Toyo 2, con casi tres millones de metros cuadrados

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, durante la presentación del desarrollo urbanístico de El Toyo 2. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha iniciado los trámites para el desarrollo urbanístico de El Toyo 2, un ámbito de casi tres millones de metros cuadrados situado al oeste de la urbanización actual, en el que aproximadamente el 65 por ciento de la superficie se destinará a espacios libres y un 23 por ciento se ordenará para uso residencial turístico.

Así lo ha trasladado este viernes la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado la delimitación de la Actuación de Transformación Urbanística (ATU) de El Toyo 2, el "primer paso para hacer posible el desarrollo urbanístico de uno de los sectores de mayor potencial de crecimiento de la ciudad".

Cabrera ha precisado que el acuerdo no supone la aprobación de un desarrollo urbanístico concreto, sino que delimita el ámbito y fija el marco sobre el que se elaborará posteriormente el correspondiente Plan Parcial. El sector está delimitado por la N-344, la urbanización existente, el litoral y la rambla.

"La propuesta plantea un desarrollo residencial de baja densidad, con una edificabilidad contenida y plenamente compatible con las determinaciones ambientales y territoriales vigentes", ha explicado Cabrera.

La concejala ha resaltado que el ámbito incorpora la preservación de los espacios naturales, la integración del futuro Parque Litoral de la Bahía, la conexión con las infraestructuras existentes, la previsión de nuevas dotaciones y la continuidad del modelo urbano desarrollado en El Toyo".

"Este, sin duda, va a ser uno de los grandes desarrollos que va a tener la ciudad de Almería en los próximos años y, con esta aprobación, estamos marcando el inicio de ese camino para poder llegar a conseguir ese desarrollo de una zona turística de primer nivel", ha añadido.

MUELLE DE LEVANTE Y JAVIER SANZ

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el estudio de detalle del Muelle de Levante, que no modifica los usos urbanísticos, no incrementa la edificabilidad ni cambia el aprovechamiento previsto en el Plan Especial del puerto.

El instrumento reorganiza los volúmenes edificables "para conseguir una implantación más eficiente de las futuras edificaciones, mejorar la movilidad peatonal y reforzar la conexión entre el puerto y la ciudad".

El tercer expediente corresponde al estudio de detalle de un inmueble situado en el número 26 de la calle Javier Sanz y tiene como único objeto la reordenación de los volúmenes.

La aplicación de las normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitirá construir una planta ático para ocultar las medianeras, sin aumentar la edificabilidad autorizada y con el mantenimiento de la edificación histórica en las plantas baja y primera.

Con este estudio de detalle se posibilitará, "previsiblemente a inicios del próximo año", que los propietarios puedan iniciar la construcción de un hotel cuyo proyecto se presentó a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos.

"Son, en definitiva, tres expedientes urbanísticos para tres escalas distintas de ciudad. Uno planifica el crecimiento futuro de un gran sector estratégico. El segundo ordena un ámbito fundamental para la transformación del frente marítimo. Y el tercero resuelve la ordenación volumétrica de una parcela concreta", ha concluido la concejala.