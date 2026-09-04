El Ayuntamiento de Almería instalará tres nuevas marquesinas en Federico García Lorca, Manuel Azaña y Volga

Marquesina de una parada de autobús en la calle Manuel Azaña de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado la adjudicación por 11.392 euros de las obras civiles necesarias para instalar tres nuevas marquesinas en la avenida Federico García Lorca y las calles Manuel Azaña y Volga, así como para desmontar una marquesina y un panel de mensajería variable (PMV) situados en la rambla Obispo Orberá.

La actuación, impulsada desde el Área de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha sido adjudicada, tras su aprobación por la junta de gobierno local, mediante un contrato menor a la mercantil Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A.

Los trabajos permitirán ejecutar la obra civil necesaria para colocar las tres marquesinas con el objetivo de mejorar las infraestructuras asociadas al transporte público y las condiciones de espera de sus usuarios, según ha informado el Consistorio en una nota.

La concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, ha explicado que esta actuación "responde al compromiso municipal de seguir mejorando, de manera progresiva, las infraestructuras vinculadas al transporte público, atendiendo las necesidades que se van detectando y ofreciendo a los usuarios unas condiciones de espera más cómodas, seguras y accesibles".

García Lorca ha destacado que "las marquesinas son un elemento básico dentro de la prestación del servicio, especialmente en una ciudad como Almería, donde resulta fundamental ofrecer espacios de espera que proporcionen protección frente al sol y las altas temperaturas durante buena parte del año".

"Seguimos trabajando para hacer más atractivo y confortable el uso del transporte público, no solo mejorando el propio servicio, sino también actuando sobre todos aquellos elementos que forman parte de él y que inciden directamente en la experiencia diaria de los usuarios", ha añadido.

ACTUACIONES EN LA RAMBLA OBISPO ORBERÁ

Por otro lado, el contrato contempla el desmontaje de una marquesina y de un panel de mensajería variable en la rambla Obispo Orberá para adecuar estos elementos a las necesidades actuales de ordenación y funcionamiento de este espacio urbano.

Sobre esta actuación, la concejala ha señalado que "la movilidad de la ciudad está en permanente evolución y eso obliga también a revisar, adaptar y reordenar las infraestructuras existentes para que respondan a las necesidades actuales y a la configuración de cada espacio".

García Lorca ha enmarcado estas actuaciones en el objetivo municipal de "seguir avanzando hacia una movilidad urbana más sostenible, cómoda, accesible y eficiente, favoreciendo el transporte público y mejorando progresivamente las infraestructuras que tienen a su disposición los almerienses".