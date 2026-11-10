El Ayuntamiento de Almería licita por 12,3 millones de euros la edificación de 68 viviendas protegidas en la Vega de Acá

Proyecto para 68 viviendas protegidas en la Vega de Acá, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería, a través de la empresa municipal 'Almería XXI', ha sacado a licitación las obras para construir 68 viviendas protegidas para su venta "a precio limitado" en la Vega de Acá por casi 12,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

En una nota, la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha explicado que esta promoción que se situará en la calle Árbol del Amor estará muy próxima a las 74 viviendas protegidas que la empresa municipal ya construye en el mismo sector y que, según ha avanzado, "podrán estar a disposición de sus adjudicatarios en un año".

"Junto a esas 74 viviendas, que ya están todas adjudicadas, vamos a poner en el mercado otras 68 viviendas más. Es una muestra de que el Ayuntamiento de Almería sigue trabajando para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los almerienses", ha señalado.

La nueva promoción se levantará sobre la parcela de 2.766 metros cuadrados situado entre las calles Otelo, Árbol del Amor y Don José Antonio Franco Navarro. El proyecto, redactado por NGNP Arquitectos, contempla un edificio de planta baja más siete alturas con 68 viviendas "a venta a precio limitado", 68 plazas de aparcamiento, 24 trasteros, locales comerciales y piscina.

Todas las viviendas dispondrán de tres dormitorios, dos baños, cocina independiente, lavadero y terraza. La promoción incluirá también viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida. Las ofertas para la construcción se podrán presentar hasta el próximo 30 de noviembre.

ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA

La también consejera delegada de 'Almería XXI' ha avanzado además otras actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda mediante el alquiler asequible con opción a compra.

En este sentido, ha recordado el proyecto de las 94 viviendas protegidas previsto en Barrio Alto y ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja también en una nueva promoción de 112 viviendas en Nueva Andalucía, cuyo proyecto será presentado próximamente.

"Vamos a seguir impulsando vivienda protegida y lo vamos a hacer también con una modalidad novedosa, como es el alquiler con opción a compra, que creemos que puede ofrecer nuevas oportunidades a muchas familias y jóvenes que hoy encuentran dificultades para acceder a una vivienda", ha explicado Cabrera.

La edil ha recordado, asimismo, otras actuaciones promovidas desde la Empresa Municipal, como las 64 viviendas en alquiler de Costacabana, las 33 viviendas en alquiler o las 61 viviendas protegidas que ya se encuentran habitadas, frente a Carrefour, además de las promociones actualmente en ejecución en la Vega de Acá.

"Llevamos más de mil viviendas promovidas a través de Almería XXI y, en poco más de cuatro años, vamos a impulsar otras 600. Y no vamos a parar, porque sabemos que la vivienda es una de las mayores preocupaciones de los almerienses y estamos dedicando nuestro esfuerzo y nuestro tiempo a ofrecer soluciones", ha subrayado.

SIN VIVIENDAS DE 'CASA 47'

Cabrera ha criticado que, frente a la acción municipal, "Almería no cuente con ninguna vivienda incluida en el programa denominado Casa 47, anunciado por el Gobierno de España", por lo que ha reclamado una "mayor implicación" de la Administración General del Estado para incrementar la oferta residencial.

Para la concejal 'popular', el problema de acceso a la vivienda requiere "incrementar la oferta" y "movilizar nuevos suelos residenciales". En este sentido, ha avanzado que el Ayuntamiento "presentará también nuevas iniciativas de desarrollo de suelo para facilitar futuras promociones".

"Más que intervenir precios, de lo que se trata es de poner más suelo y más vivienda en el mercado", ha opinado tras lamentar que el acceso a la vivienda "haya pasado de ocupar el decimosexto puesto entre las preocupaciones ciudadanas a convertirse en el principal problema señalado por los españoles" bajo un gobierno liderado por el PSOE.

Así, ha insistido en que el Ayuntamiento de Almería está "dando pasos" y ha pedido al Gobierno que emule su acción para "poner viviendas en alquiler o en venta en nuestra ciudad".