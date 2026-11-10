El Frente Polisario declara una "movilización general" contra Marruecos

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Polisario ha anunciado este martes el estado de "movilización general" para enfrentarse al "ocupante expansionista marroquí" a los diez días de expirar la misión de la ONU en el Sáhara Occidental por el fracaso de los borradores presentados por Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad.

Tras una reunión de emergencia, el presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, brazo de las aspiraciones de autodeterminación saharauis, Brahim Gali, "decidió declarar el estado de movilización general" y llama "a todos los hijos e hijas del pueblo saharaui para prepararse por completo ante todas las conspiraciones y maniobras del enemigo".

Gali reclama la unidad bajo esta movilización para "superar todos los desafíos, y continuar con el legado de los mártires, defendiendo la tierra, el honor y las elecciones libres de nuestro pueblo en la libertad, la autodeterminación y la independencia".

Asimismo, el Polisario también pide a todos los pueblos de la región para resistir "la agresión expansionista marroquí que amenaza la seguridad de todos nosotros, la estabilidad de nuestros países y la integridad de nuestras tierras".