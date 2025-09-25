El Ayuntamiento de Almería organiza visitas guiadas este sábado en siete enclaves por el Día Mundial del Turismo

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, durante la presentación del programa de visitas guiadas por el Día Mundial del Turismo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Promoción de la Ciudad, ha organizado con motivo del Día Mundial del Turismo un programa de visitas guiadas en siete lugares de la capital: el monasterio de las Puras, el santuario de los dominicos, el yacimiento del barrio Andalusí, la Casa de los Puche, el monasterio de las Claras, el Museo de Arte Doña Pakyta y el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP).

Esta jornada se celebra cada 27 de septiembre desde 1979. Cada año la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas escoge un eslogan para conmemorar este día, que en 2025 es 'Turismo y Transformación Sostenible', según ha señalado el Consistorio en una nota.

La capital se ha sumado a esta celebración y ha puesto en marcha, gracias a la colaboración de la empresa 'Viajar en el Tiempo', una serie de visitas guiadas y teatralizadas por distintos rincones de la ciudad, "todos ellos de suma importancia".

Bajo el título 'El turismo en Museos y lugares de interés', la actividad tiene como objetivo el conocimiento de algunos de estos espacios museísticos y "sitios de relevancia para los turistas".

Las visitas a los lugares escogidos "repercutirán en una buena promoción de los recursos turístico-culturales existentes en pleno centro histórico, produciendo un impacto positivo en el turismo de la capital, y incidiendo en la economía local, al incrementar el número de visitantes y aumentar la visibilidad y reconocimiento en el ámbito cultural y artístico de la ciudad, mejorando de forma importante la imagen del destino".

HORARIOS Y ACCESO GRATUITO CON INSCRIPCIÓN PREVIA

Las visitas guiadas se desarrollarán en horario de mañana y tarde. Habrá dos turnos por la mañana y otros dos por la tarde. En el caso de la iglesia convento de las Claras y del convento de las Puras, los horarios variarán para respetar sus actividades litúrgicas y el cierre de los templos.

Por la mañana, entre las 10,00 y las 12,00 horas, se visitará el Santuario de la Santísima Virgen del Mar de los dominicos, la Casa Hermandad de Prendimiento en la Casa de los Puche, el CIP, el Yacimiento Arqueológico del Barrio Andalusí y el Museo de Arte de Almería Doña Pakyta. Por la tarde, las visitas se realizarán en horario de 17,30 a 19,00 horas.

El convento de las Claras podrá visitarse a las 10,00, 11,00 y 12,00 horas. El convento de las Puras abrirá sus puertas a las 10,30 y 12,00 horas en horario de mañana, y a las 17,00 y 18,00 en horario de tarde.

Todas las visitas estarán acompañadas por un guía en las horas establecidas. Las inscripciones, gratuitas hasta completar aforo, se realizarán a través del correo electrónico de la empresa Viajar en el Tiempo: 'alcazabadealmeria@gmail.com'.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha señalado que "el Día Mundial del Turismo supone una oportunidad única para hacer valer el conjunto patrimonial, cultural y artístico de nuestra ciudad". Por ello, ha añadido que "queremos enseñar en esta ocasión los lugares más desconocidos, todos ellos con un gran encanto".