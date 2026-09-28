El Ayuntamiento de Almería plantea convertir la antigua Estación en un espacio cultural, turístico y de restauración

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, durante la presentación del avance del anteproyecto para la puesta en valor de la antigua Estación de Ferrocarril. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado este lunes el avance de un anteproyecto para convertir la antigua Estación de Ferrocarril en un gran espacio cultural, turístico, de restauración y de encuentro abierto a la ciudadanía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dado a conocer el documento que el Ayuntamiento quiere trasladar a Adif como "punto de partida" para el diálogo y el acuerdo sobre el futuro de un edificio de "enorme valor patrimonial" para la ciudad.

Vázquez ha defendido que "la antigua estación es patrimonio de todos los almerienses" y ha señalado que una ciudad que cuenta con una de las estaciones de ferrocarril "más hermosas de España" debe aspirar a que tanto el inmueble como sus terrenos adyacentes sean aprovechados y disfrutados por la ciudadanía, "sumando al desarrollo económico, turístico, cultural y urbano de Almería".

La propuesta se ha planteado desde el reconocimiento de que Adif es propietaria tanto del inmueble como de los terrenos. "Lo que queremos es sentarnos, explicar qué necesita la ciudad, conocer también qué plantea Adif y aproximar posiciones hasta alcanzar una propuesta que satisfaga a ambas partes", ha señalado la alcaldesa.

La presentación del anteproyecto se ha producido pocos días después de que el Ayuntamiento haya dado a conocer el avance de la modificación del Plan Especial Ferroviario, con el que ha abierto un proceso de participación y debate sobre la futura ordenación de los terrenos que quedarán liberados tras las obras de integración ferroviaria.

Para Vázquez, ambas iniciativas forman parte de "una misma conversación" sobre el futuro de Almería. El Ayuntamiento considera que la proximidad de la finalización del soterramiento obliga a anticipar decisiones sobre una zona llamada a convertirse en una de las principales puertas de entrada y uno de los principales espacios de centralidad de la capital.

El avance del Plan Especial plantea revisar una ordenación concebida hace décadas y avanzar hacia un modelo más equilibrado, con mezcla de usos, espacios libres, dotaciones y actividad económica, relacionado además con dos grandes elementos patrimoniales del ámbito: el Cable Inglés y la antigua Estación.

"Todavía no somos capaces de dimensionar completamente la trascendencia que va a tener para la ciudad y para todo este entorno la llegada de la Alta Velocidad", ha señalado Vázquez, quien ha insistido en que el reto urbano no termina cuando desaparezcan las vías en superficie, sino que comienza entonces.

UN GRAN CONTENEDOR CULTURAL

El avance del anteproyecto municipal persigue transformar la antigua Estación en "un edificio útil, versátil, abierto y dotado de vida para todos los almerienses", con vocación de convertirse en un gran contenedor cultural de Almería capital y con la posibilidad de compatibilizar estos usos con las necesidades ferroviarias que puedan establecerse.

En la planta baja, la propuesta contempla un gran espacio central polivalente, una sala de proyecciones, galerías culturales, zonas expositivas y espacios vinculados a la restauración. A ello se suma la recuperación del antiguo andén como espacio cultural y terraza cubierta.

En la planta superior se proponen, entre otros usos, una sala multiusos y un Centro de Interpretación Ferroviaria, destinado a explicar la importancia que el ferrocarril ha tenido en la historia económica, social y urbana de Almería y de la provincia, en respuesta a la petición de los colectivos ferroviarios de Almería.

La propuesta amplía además las posibilidades de utilización del inmueble hacia sus espacios exteriores, incluida la azotea, para la que se plantea un uso vinculado también a restauración.

UN CORREDOR VERDE HACIA EL CABLE INGLÉS

El Ayuntamiento ha otorgado especial relevancia a la transformación del espacio situado a espaldas de la antigua Estación, ocupado actualmente por instalaciones provisionales vinculadas a la estación de autobuses y que en su día sirvió como zona de andenes para la llegada de trenes.

La propuesta municipal plantea convertir este ámbito en una zona verde, "paseable y disfrutable", con continuidad urbana hacia el Parque de la Estación y el Cable Inglés.

Todo ello se plantea desde el "máximo respeto" a la protección patrimonial del inmueble, catalogado con el máximo nivel de protección, y con una intervención "poco invasiva" que permita abrir al público espacios que actualmente no tienen uso ciudadano.

La alcaldesa ha explicado además que, si el diálogo con Adif permite alcanzar una "solución satisfactoria para ambas administraciones" y se produce la cesión del inmueble, el Ayuntamiento estaría dispuesto a asumir la actuación y su financiación.

El objetivo municipal es contar con una base técnica concreta sobre la que negociar. Vázquez ha recordado que anteriormente se trasladó al Ayuntamiento la necesidad de concretar qué usos proponía para la Estación y ha subrayado que este avance de anteproyecto "responde precisamente a esa petición".

El Consistorio plantea igualmente alternativas para hacer compatible este proyecto con las necesidades ferroviarias. En este sentido, la alcaldesa ha reiterado su compromiso para que el futuro centro de control de tráfico ferroviario previsto para Almería permanezca en la capital y ha ofrecido incluso la posibilidad de estudiar una ubicación municipal alternativa si su instalación en la nueva terminal no resultara posible.

REUNIÓN CON ADIF

Vázquez ha anunciado que el pasado viernes solicitó directamente una reunión con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, para abordar conjuntamente tanto este anteproyecto como los futuros usos de los terrenos ferroviarios.

El Ayuntamiento había solicitado igualmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una reunión para abordar estas cuestiones y, ante el avance de las obras y la necesidad de definir el escenario posterior al soterramiento, ha optado ahora por trasladar directamente la petición a Adif.

"No pedimos que acepten sin más nuestra propuesta. Queremos sentarnos a hablar de ella, enseñar este documento, explicar qué necesita Almería y conocer también qué piensa Adif", ha resumido la regidora.

La recuperación de la antigua Estación se enmarca, según el Ayuntamiento, en la transformación prevista para el conjunto del ámbito ferroviario tras la llegada de la Alta Velocidad y la culminación del soterramiento.

"La antigua Estación tiene historia, tiene belleza y tiene identidad, pero sobre todo tiene futuro", ha concluido Vázquez, quien ha señalado que su recuperación para usos ciudadanos, culturales y turísticos puede convertirla en "uno de los grandes referentes de la nueva Almería que surgirá en torno a la llegada del AVE".