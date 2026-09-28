Almeida estudia "opciones legales para proceder contra el delegado" si "sigue rehuyendo competencias" ante la acampada

Numerosas personas pasan la segunda noche acampados en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Los manifestantes tienen intención de permanecer acampa - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que desde el Consistorio se están estudiando "opciones legales para proceder contra el delegado" del Gobierno, Francisco Martín, si "sigue rehuyendo competencias" ante la acampada en Sol reclamando medidas contra los desahucios como el de Maricarmen Abascal.

"Estudiamos las opciones legales para proceder contra el delegado del gobierno en caso de que siga rehuyendo el ejercicio de esta competencia", ha avanzado a la prensa a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP.

El Ayuntamiento de Madrid le pide "lo mismo que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba en el año 2011" cuando era ministro de Interior con el 15M, "cuando procedió a levantar la acampada que había en Sol". No la levantamos el Ayuntamiento de Madrid, la levantó Alfredo Pérez Rubalcaba", ha recargado. Almeida cree que ese nombre "a lo mejor levanta algunas ampollas en el sanchismo actual, porque es el mismo que denunció el Gobierno Frankenstein".

Almeida ha instado a Martín a "que escucha a su policía, que ha dejado bien claro que hubo una orden clara de no actuar de ninguna manera el sábado, cuando hubo una manifestación y, por tanto, una cuestión de orden público, y que concluye mediante la acampada en Sol".

"Esto es una cuestión de orden público y el delegado del Gobierno no va a blanquearse con todos estos colectivos porque ahora diga que no va a intervenir haciendo una evidente dejación de sus funciones", ha insistido el primer edil.

"EN LA MISMA ESTRATEGIA QUE COMENZÓ CON LA VUELTA CICLISTA"

Para Almeida, Martín está "en la misma estrategia que comenzó con la Vuelta Ciclista a España (hace un año) y que es tratar de reventar las calles de Madrid a ver si de esa manera en mayo pueden obtener un resultado electoral decente. Es la única finalidad que tiene el delegado del Gobierno, reventar las calles de Madrid".

Los 'populares', ha continuado, defienden que la ciudad tiene un marco y unas normas de convivencia y que, por legítima que sea la causa que cada uno invoque, eso no puede implicar que haya una alteración del orden y del espacio público". "Nosotros exigimos al delegado del Gobierno que actúe" y que "levante la acampada en la Puerta del Sol", algo que ha calificado de "puro sentido común".

"Creo que nadie niega en este país, y en un Estado de Derecho, el derecho a protestar y a manifestarse. No les quiero privar de ninguna manera de ese derecho, pero hay cauces legales y hay marcos de convivencia que se tienen que respetar en toda causa, por legítimo que a uno le pueda parecer lo que está haciendo", ha argumentado.

También ha planteado qué pasaría si esas tiendas de campaña se colocarán ante el Palacio de la Moncloa en la sede del PSOE en la calle Ferraz. "¿Alguien piensa que el delegado del Gobierno no hubiera intervenido inmediatamente? Aquí no hay acampadas de primera y de segunda, aquí hay protestas legítimas dentro de un marco normativo y es lo único que reclamamos desde el Ayuntamiento", ha subrayado, para añadir que "quien no esté dispuesto a asumirlo, a lo mejor tendrá que enfrentar consecuencias legales".

Como Ayuntamiento pueden "exigir el cumplimiento de la ley. Y en el caso de que no se quiera cumplir la ley, se pueden exigir las responsabilidades oportunas para que esto suceda".