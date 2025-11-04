El Ayuntamiento de Almería prevé aprobar inicialmente este miércoles sus presupuestos para 2026 con 297,7 millones

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería va a aprobar este miércoles de forma inicial el presupuesto municipal de 2026, que asciende en su consolidado hasta los 297,7 millones de euros con un crecimiento del 7,2 por ciento con respecto al ejercicio en vigor debido fundamentalmente a los incrementos en partidas para financiar servicios, políticas sociales y vivienda.

Está previsto que las cuentas salgan adelante en esta primera sesión, prevista a partir de las 9,00 horas, gracias a la mayoría absoluta del PP que lidera la alcaldesa María del Mar Vázquez, si bien el resto de grupos de la oposición --PSOE, Vox e IU-Podemos-Verdes-- han mostrado ya su rechazo a unas cifras que sitúan en 257,5 millones el presupuesto correspondiente al propio Ayuntamiento, lo que supone un incremento del 4,85 por ciento con respecto a 2025.

La renovación de los principales contratos de servicios públicos durante el año 2026 han marcado los presupuestos que deberán responder a las concesiones de recogida y tratamiento de residuos, de limpieza viaria y playas, y de mantenimiento y conservación de espacios verdes.

En materia de promoción y protección social se destinan unos 38 millones de euros, esto es, un 15 por ciento del presupuesto propio del Ayuntamiento que, a su vez, es un 25,8 por ciento más con respecto al presupuesto actual.

Entre las principales medidas que refuerzan esta línea destaca el refuerzo de la ayuda a domicilio, cuya dotación aumenta en 4,3 millones de euros --un 11,4 por ciento más--, así como la continuidad de los programas de inclusión y lucha contra la desigualdad.

No obstante, no solo la ayuda a domicilio hace que gasto corriente se eleve un 8,99 por ciento hasta los 225,4 millones de euros, puesto que la entrada escalonada de los nuevos contratos concesionarios de servicios también tendrán un impacto considerable en este capítulo al suponer el 27,7 por ciento del total del presupuesto del Ayuntamiento.

El nuevo servicio de recogida y tratamiento de residuos comenzará a operar el 1 de febrero mientras que los de limpieza viaria y de playas, y el de conservación y mantenimiento de zonas verdes, lo harán previsiblemente hacia el tercer o cuarto trimestre de 2026. Junto con la de dependencia --el único contrato que opera durante todo el ejercicio-- suponen un gasto estimado de 71,5 millones de euros.

MÁS DE 17,8 MILLONES EN INVERSIONES

En cuanto a las inversiones, estas bajan en cinco millones de euros con respecto a 2025 hasta situarse en 17,8 millones de euros como aportación del Consistorio a distintos proyectos puesto que, según han explicado desde el Ayuntamiento, "la mayor parte de los compromisos" está ya "en marcha".

De otro lado quedan las inversiones que se acometerán a través de la empresa municipal de la vivienda Almería XXI, que tiene un presupuesto propio de 37,4 millones de euros encaminado a cumplir con el compromiso de edificar 600 viviendas a lo largo de este mandato.

Para 2026, se contempla la finalización de la remodelación y peatonalización del Paseo de Almería así como la transformación del antiguo preventorio en un 'ecomuseo', a lo que se sumará la conexión del Paseo con el Puerto de Almería a través de las obras que se harán en la calle Reina Regente, en la parte más baja de la Rambla Federico García Lorca.

Otras inversiones previstas para el año que viene son la remodelación de la plaza y entorno de la iglesia de Cabo de Gata, la rehabilitación de la zonas de Los Pintores y el Zapillo, el inicio de las obras del Complejo Deportivo de Costacabana, el acondicionamiento del sendero del Camino Viejo, la rehabilitación del Torreón de San Miguel y la reforma de los Refugios de la Guerra Civil.

También se iniciará el Arena Center de El Toyo y la rehabilitación del Mercado de Los Ángeles, toda vez que se prevé implantar un programa plurianual para acometer mejoras en los colegios de Infantil y Primaria que estará dotado con 500.000 euros al año.

Como parte de las nuevas actuaciones a desarrollar en los ejercicios siguientes, también se contempla el encargo de determinados proyectos que pasan por la urbanización de los suelos resultantes del soterramiento, la integración del Parque Nicolás Salmerón, la Ciudad del Deporte 'Ambrosio Sánchez' en la Vega de Acá, un centro municipal para mayores en Nueva Almería y el centro vecinal Bellavista.

AUMENTO DE LOS INGRESOS

Para llevar a cabo sus planes, el Ayuntamiento ha calculado un incremento de los ingresos en un 6,86 por ciento, lo que atribuyen a una "mejora en la eficiencia recaudatoria" y no en un aumento de la presión fiscal después de que el aumento del recibo de la basura se viera compensado por la rebaja del IBI y del impuesto de circulación.

La reforma de la ordenanza fiscal del IBI y el impuesto de circulación supone una recaudación a la baja de 4.500 millones de euros en conjunto, mientras que la subida del recibo de la basura a través de la 'tarifa plana' elevaba la recaudación en casi 4.200 millones de euros.

De otro lado, los ingresos patrimoniales por remuneración de saldos bancarios y por ingresos del canon del agua --Aqualia-- se estiman en unos tres millones de euros, toda vez que menor venta de patrimonio hace que dicha estimación caiga en 2,2 millones de euros.

Además de los 257.522.487,11 euros destinados al Ayuntamiento, el presupuesto fija para la Gerencia Municipal Urbanismo un importe de 10.493.260,87 euros, para el Patronato Municipal de Deportes de 5.614.537,91 euros, para el Patronato Municipal Escuelas Infantiles de 1.458.241,54 euros, para la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI' de 37.476.249 euros, para Interalmería TV un total de 1.463.290 euros, para la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT) un importe de 2.525.323 euros y para la Empresa Municipal Almería 2030, una cantidad de 461.038,14 euros.

JOSÉ MERCÉ, HIJO ADOPTIVO

En otro orden de asuntos, el Pleno también aprobará la concesión del título de hijo adoptivo de la ciudad al cantaor José Mercé por su vinculación con la capital almeriense, donde actuará el próximo 13 de diciembre, esto es, un día después del acto previsto para entregarle el reconocimiento.

Del mismo modo, el Pleno también prevé la estimación parcial de las alegaciones presentadas por la Asociación de Hosteleros de Almería a la hora de aprobar el texto definitivo de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de Espacios de Uso Público mediante la instalación de Quioscos y otras construcciones modulares.

En el apartado de mociones, el PP impulsará un texto para instar al Gobierno Central a generar políticas migratorias que generen integración así como otras en apoyo a los trabajadores autónomos. Mientras, desde el PSOE se va a promover una moción para la adquisición del suelo del antiguo Campo de Fútbol 'Matías Pérez' de La Cañada.

En el caso de Podemos, su moción irá dirigida a promover la puesta en marcha un servicio de óptima municipal, toda vez que, junto con los socialistas, elevarán una moción conjunta para promover la acción municipal frente al genocidio en Gaza y en apoyo al pueblo palestino.