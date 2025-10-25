El Ayuntamiento de Almería se propone "luchar contra el antigitanismo" con la Mesa Técnica del Pueblo Gitano

Acto de izado de la bandera con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, celebrado el 8 de abril en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado la creación de la Mesa Técnica del Pueblo Gitano, un espacio permanente de coordinación institucional destinado a impulsar la inclusión social, cultural y económica de la comunidad gitana, así como a "luchar contra el antigitanismo" para "erradicar los prejuicios y la discriminación que aún persisten".

La iniciativa busca garantizar que esta población tenga acceso a las mismas oportunidades en educación, empleo, vivienda y salud, y que participe activamente en las políticas que le afectan. Según el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, consultado por Europa Press, la Mesa nace con el fin de "contemplar la coordinación entre diferentes áreas administrativas, entre distintos niveles de la administración local, autonómica y estatal, y entre el sector público y privado".

En ella participarán administraciones, organismos públicos y entidades del tercer sector para "promover, potenciar y consolidar el desarrollo de acciones integrales en el ámbito de la promoción, prevención e inserción social".

El documento, alineado con la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, el IV Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía 2022-2026 y los Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, establece como objetivo "garantizar que la comunidad gitana tenga acceso a los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población".

También impulsa una "integración real y bidireccional", la "protección del patrimonio cultural", el reconocimiento del flamenco como seña de identidad y la creación de un "canal de diálogo" permanente entre las asociaciones gitanas y las instituciones.

CINCO EJES DE ACTUACIÓN PRIORITARIOS

El programa fija cinco líneas de trabajo. En educación, prevé combatir el abandono y el absentismo escolar mediante programas de acompañamiento y fomentar la formación de adultos para "erradicar el analfabetismo".

En empleo y desarrollo económico, propone aumentar la empleabilidad con formación adaptada y fomentar el emprendimiento mediante asesoramiento a quienes deseen iniciar un negocio.

En salud, se promoverá el "acceso equitativo a la atención sanitaria", la salud preventiva y la educación sanitaria a través de campañas de sensibilización. En cultura y lucha contra la discriminación, se apoyarán eventos y proyectos que visibilicen el patrimonio gitano y se pondrán en marcha "mecanismos para denunciar el discurso de odio".

En participación y coordinación, se fomentará la "creación y fortalecimiento de asociaciones gitanas" y la celebración de reuniones periódicas entre administraciones y entidades del tercer sector para coordinar estrategias y recursos.

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA

La Mesa Técnica del Pueblo Gitano estará presidida por el alcalde o la concejalía competente y contará con una secretaría, un coordinador técnico, personal especializado y representantes de las entidades que trabajan con la comunidad gitana. Se reunirá con carácter ordinario una vez cada cuatro meses y podrá hacerlo de forma extraordinaria cuando lo requieran los asuntos a tratar.

Entre sus funciones se incluyen las de asesoramiento y propuesta, para presentar iniciativas concretas para la "mejora de la calidad de vida", con el fin de "unificar esfuerzos y evitar duplicidades"; y seguimiento y evaluación, que permitirán "analizar si las acciones están teniendo un impacto real y positivo" y "proponer ajustes o nuevos enfoques".

El programa regula la admisión de nuevos integrantes, que deberán estar inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y acreditar que trabajan con población gitana. El texto concluye que la consolidación de la Mesa es "crucial para avanzar hacia la plena igualdad, cohesión e inclusión social del pueblo gitano en Almería".