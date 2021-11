El Ayuntamiento de Almería reprocha a Adif que "no haya puesto fecha" al acuerdo de financiación del soterramiento

ALMERÍA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras en el Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, ha lamentado que la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, no haya "despejado la principal incógnita que aún planea" para la segunda fase del soterramiento de las vías del tren en la ciudad que permitirá la llegada del AVE con una nueva estación intermodal, "y que no es otra que la financiación".

"Tan importante es tener el proyecto, en el que se ha avanzado a nivel técnico, como afrontar su inversión y financiación", ha trasladado en un comunicado Martínez Labella, quien ha instado a incluirlo "sin más dilación como parte del calendario de esta actuación".

En este sentidom ha exigido una propuesta de financiación respecto de los costes de la obra de integración ferroviaria "para antes de final de año".

"Después de un mes transcurrido de la reunión que junto al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, mantuvimos en Madrid con la presidenta de Adif empieza a ser preocupante la falta de noticias al respecto de cómo se va a abordar esa siguiente fase desde el punto de vista de la financiación, habida cuenta de que se ha anunciado para el primer primer trimestre del año próximo la culminación del proyecto y, con él, la licitación de estas obras", ha señalado.

Al hilo de esto, ha remarcado que poner fecha a un acuerdo de financiación "no es una cuestión baladí" y ha avisado de que el tiempo "apremia y empieza a ajustarse, con unos plazos comprometidos que han fijado, para el primer trimestre del próximo año, la entrega del proyecto de soterramiento redactado, y la licitación de sus obras también para 2022".

Martínez Labella ha exigido a Adif que "mueva ficha" y exponga su propuesta de financiación, "extendiendo la condición de obra ferroviaria a la totalidad del proyecto, de forma que el dinero que pueda llegar de fondos europeos, anunciados a través del propio Administrador Ferroviario, beneficie al conjunto de esta actuación y con ello los intereses de la ciudad de Almería".

Al tiempo, ha reclmado la "implicación" del ente en el soterramiento de Almería y un acuerdo de financiación "justo Los almerienses necesitamos un modelo de financiación para esta actuación que no suponga una tropelía más por parte de la administración central y que no comprometa económicamente el futuro de Almería".

"Si hay fondos europeos, no podemos admitir que la parte que ha de poner el Gobierno provenga exclusivamente de esos fondos mientras que la parte municipal tenga que ser soportada a pulmón por los impuestos de todos los almerienses. No vamos a tolerar, en todos los casos, que el soterramiento no le cueste al Gobierno de España y sí a la ciudad", ha concluido.