El Ayuntamiento de Almería valora la ocupación media hotelera del 79% en 2025 pese a "las importantes obras" urbanas

ALMERÍA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha valorado este miércoles la "estabilidad turística" de 2025, que ha alcanzado una ocupación hotelera media anula de casi el 79 por ciento, "pese a las importantes obras de transformación urbana" en las que la ciudad sigue inmersa.

En su balance, el edil ha apuntado que las cifras de ocupación hotelera que maneja el Consistorio revelan cifras que igualan a las de 2024, toda vez que durante entre junio y octubre, así como en la Semana Santa, se superó el 75 por ciento de ocupación.

"Lo más relevante de estos datos es que, pese al intenso proceso de transformación urbana que está viviendo la ciudad, con obras de gran envergadura en espacios como Plaza Vieja, el Paseo de Almería o el Puerto, Almería ha logrado mantener sus cifras turísticas y de ocupación hotelera respecto a 2024", ha manifestado.

En cuanto a la procedencia de los visitantes nacionales, Madrid encabeza el ranking, seguido de Barcelona, Comunidad Valenciana, País Vasco y Murcia. A nivel internacional, Francia se mantiene como el principal mercado emisor, seguido de Reino Unido y Alemania, con un crecimiento destacado de turistas procedentes de Países Bajos, Bélgica e Italia.

"El turismo extranjero representa el 24 por ciento del total de atenciones, manteniendo la misma proporción que el año anterior", ha apuntado en relación a los usuarios que han acudido a los recursos de atención turística de la ciudad.

Almería ha concluido el último trimestre del año con una ocupación hotelera media del 70 por ciento. Por meses, octubre cerró con una ocupación media del 73 por ciento, solo un punto por debajo del mismo mes del año anterior. Durante este periodo, la Oficina Municipal de Turismo realizó 1.004 atenciones, recibiendo a 1.779 visitantes. El turismo internacional representó más del 33 por ciento, siendo Francia el principal país emisor. Además, la ciudad recibió cinco cruceros, con cerca de 5.000 personas a bordo.

En noviembre, la ocupación hotelera se situó en el 70 por ciento. La Oficina de Turismo atendió a más de 1.500 personas, con 871 atenciones realizadas. Los visitantes franceses volvieron a liderar la procedencia internacional, seguidos de alemanes e ingleses. Durante este mes, atracaron en el Puerto de Almería dos cruceros: el Windsurf, con 342 pasajeros, y el Windstar, con 116.

Por su parte, diciembre finalizó con una ocupación media del 66 por ciento, aunque con picos destacados del 80 por ciento durante el puente de diciembre y del 75 por ciento en fechas clave de la Navidad, especialmente en los días previos a Nochebuena.

La Oficina de Turismo registró 734 atenciones y recibió a 1.300 visitantes, interesados principalmente en la iluminación navideña, los espectáculos de luces, la ruta de belenes y los mercadillos. En este mes, los turistas alemanes fueron los más numerosos, seguidos de franceses e ingleses, con una notable presencia también de holandeses, belgas e italianos.

VISITAS A MUSEOS EN NAVIDAD

La programación navideña también ha impulsado las visitas a los espacios museísticos municipales. Durante estas navidades, casi 52.000 personas han visitado los museos de la ciudad, frente a las 37.000 registradas en la Navidad de 2024-2025, pese a que actualmente permanecen cerrados por obras el Espacio 2 y los Refugios de la Guerra Civil.

El espacio más visitado ha sido el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), con cerca de 24.000 visitantes entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, impulsado por la instalación del belén de Playmobil, muy por encima de las 4.400 visitas del año anterior.

El Yacimiento Arqueológico también ha experimentado un notable incremento, con 2.355 visitantes frente a los 1.200 de 2024. El Museo de la Guitarra Española ha superado nuevamente las 21.000 visitas, gracias al Belén Municipal, mientras que la Casa del Cine ha registrado cerca de 600 visitantes, frente a los 393 del año pasado.