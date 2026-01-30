El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) aprueba un presupuesto de 122,9 millones de euros para 2026

Pleno del Ayuntamiento de El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado con el voto del equipo de gobierno (PP) el presupuesto municipal para 2026 que asciende a los 122,9 millones de euros entre los que se prevén más de 40 millones para inversiones con los que dotar de equipamientos sociales, culturales y deportivos al municipio.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha valorado la "estabilidad financiera" alcanzada en el Consistorio que sigue sometido a un plan de ajuste, de modo que la deuda heredada de 428 millones de euros hace 15 años asciende actualmente a 99,5 millones.

"En 2011 nos encontramos un Ayuntamiento en quiebra técnica, una situación que hemos tenido que reconducir y que nos ha lastrado todos estos años a la hora de ejecutar proyectos que hubiesen favorecido la transformación de El Ejido", ha indicado el regidor, quien ha lamentado tener que abonar "más de 20 millones de euros cada año" para amortizar la deuda, lo que ha restado capacidad inversora.

No obstante, el concejal de Hacienda, José Francisco Rivera, ha valorado que por primera vez se haya conseguido "bajar de los 100 millones de deuda y disponer de un presupuesto realista, solvente y orientado a las personas". En esta línea, ha valorado unas cuentas "saneadas" que "garantizan la capacidad de inversión sin endeudamiento extra".

Así, las cuentas para este año contemplan un ahorro corriente de 19,27 millones de euros, un superávit inicial de 1,7 millones de euros, equilibrio en todos los entes municipales, y congelación de la presión fiscal, "evitando subidas de tasas e impuestos".

Rivera ha explicado que "el Ayuntamiento cumplirá este año el objetivo de límite de deuda y logrará reducir a lo largo de este año el nivel de riesgo de medio a bajo, con la previsión de cerrar 2026 con una ratio de deuda del 75 por ciento, rebajando así la dependencia financiera y garantizando más recursos para los vecinos".

Frente a esta lectura, el grupo municipal del PSOE ha votado en contra de las cuentas al verlas "continuistas" y considerar que "no están respaldadas por un proyecto claro de ciudad" dado que "no garantizan inversiones reales en los núcleos de población pese al elevado esfuerzo fiscal que soportan los vecinos del municipio".

El portavoz socialista, José Miguel Alarcón, cree que los presupuestos del equipo de gobierno "no cambian nada respecto a otros años" más allá del dato de la reducción de la deuda municipal, "un hecho positivo que no convierte automáticamente a estas cuentas en unos buenos presupuestos para El Ejido ni en unos presupuestos que mejoren la vida diaria de la gente".

Alarcón ha criticado que el gobierno municipal "no haya sido capaz de explicar con claridad a qué se van a destinar los cerca de ocho millones de euros previstos en inversiones reales". "Confunden capítulos presupuestarios, inflan cifras y hablan de decenas de millones sin concretar dónde se va a gastar ese dinero", ha afirmado.