Barrios de la ciudad de Almería acogerán en los próximos meses ocho proyecciones de cine al aire libre

Archivo - El concejal Óscar Bleda en una comunicación a medios en el Ayuntamiento de Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado este viernes la puesta en marcha del ciclo 'Cine de Verano en los Barrios 2026', que organiza el Área de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la gran pantalla iluminará, del 18 de julio al 15 de agosto, barrios como El Puche, El Zapillo, Costacabana, Paraje Guillén, Los Cortijillos, El Alquián, El Cerro de San Cristóbal y Cuevas de los Medina.

El concejal Óscar Bleda ha resaltado que el objetivo es "ofrecer una programación variada, actual y para todos los públicos, combinando animación, aventuras, comedia y cine familiar, de forma que cada barrio disfrute de una gran noche de verano".

Además, todas las proyecciones serán de entrada libre hasta completar aforo. Este programa se suma al ciclo 'Doble Comedy', organizado por el Área de Cultura, que cumple su sexta edición y tiene como marco la Plaza de la Constitución.