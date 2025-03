Bendodo ve a Sánchez "en un callejón sin salida" sin apoyo popular ni político: No asume que "está fuera del Gobierno"

ALMERÍA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha retratado este viernes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como un presidente del Gobierno que "no quiere asumir" que, aunque continúe "en el sillón de La Moncloa", está "fuera del Gobierno porque no gobierna", y "en un callejón sin salida" al carecer de "apoyo popular y parlamentario".

Son ideas que el dirigente del PP ha trasladado en el transcurso de su intervención en la apertura del acto 'Más España, más Europa. Agricultura e infraestructuras hidráulicas', que el PP ha organizado este viernes en Almería en el marco de los encuentros que está celebrando el partido de forma previa a la Interparlamentaria que reunirá a sus cargos públicos el fin de semana del 29 y 30 de marzo en Sevilla.

Elías Bendodo ha sostenido que "a Pedro Sánchez lo único que le interesa es Pedro Sánchez, nada más", y es un presidente del Gobierno que "sólo se mira al espejo" y "no se preocupa de los españoles", ya que "sólo le preocupa cómo sobrevivir la semana siguiente y qué cesiones hay que hacer la semana que viene para seguir sentado en el sillón de la Moncloa".

"Sánchez está en un callejón sin salida y no quiere asumirlo, no se ha dado cuenta que ya está fuera del Gobierno porque no gobierna", ha sentenciado el vicesecretario del PP, que en esa línea ha remarcado que, para ser presidente del Ejecutivo, se necesita "sobre todo apoyo parlamentario y apoyo popular, de la calle", y al respecto ha remarcado que el líder socialista "no tiene el apoyo parlamentario porque pierde las votaciones" tanto en el Congreso como en el Senado, y "no puede salir a la calle porque le pitan y le abuchean permanentemente".

En este contexto, Bendodo ha sostenido que, actualmente, "gobiernan las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, porque el Gobierno de España no gobierna", sino que sólo "resiste", y frente a ello ha defendido que el PP está "donde están los problemas de la gente, ni más a la derecha ni más a la izquierda; ni más arriba, ni más abajo", ha abundado.

Bendodo ha lamentado que el Gobierno central sólo "tiene dos únicas ocupaciones", entre las que figuran la de "mercadear con el independentismo", que es el que "sostiene" al Ejecutivo, según ha señalado, y al hilo ha avisado de que "el Tribunal Constitucional ya está preparado" para servir de "túnel de lavado" de la amnistía impulsada por el Ejecutivo, ya que la corte de garantías, "tristemente, está al servicio de Sánchez", según ha lamentado Bendodo.

CADA DÍA, "UN ESCÁNDALO" DE CORRUPCIÓN

Además, el representante del PP ha señalado que el Gobierno de Sánchez tiene ahora "mucha tarea" para "defenderse de todos los casos de corrupción que cada vez son más y más graves", según ha advertido Bendodo, que ha subrayado que cada día hay "un escándalo más" que afecta al Ejecutivo de Sánchez.

El de este viernes es el del hermano del presidente, David Sánchez, al que "ya se le ha descubierto totalmente que le hicieron el cargo a dedo", según ha comentado Bendodo, que ha sostenido que ese "escándalo" será "tapado por el escándalo de mañana sábado", y "el domingo tendremos otro lío, y el lunes otro".

"Y así va avanzando esta legislatura, entre cesiones y el caso de corrupción de hoy, que será menos grave que el de mañana", ha comentado Bendodo, que en esa línea ha afirmado que "el 80% de las noticias que leemos en la prensa son los casos de corrupción que rodean al Gobierno", y ha opinado que los españoles no se merecen eso, mientras que "el otro 20%" de las noticias que se leen actualmente "son las peleas de una parte del Gobierno con otra parte" del mismo.

Ha indicado además que esta situación le recuerda a "lo que pasaba en Andalucía" cuando gobernaba el PSOE-A en la Junta y lo que se leía en los medios de comunicación eran noticias sobre "escándalos" y "casos de corrupción permanente".

EL "PRECEDENTE MUY GRAVE" DE QUE BILDU ACUDA A LA MONCLOA

Por otro lado, Bendodo también ha aludido a la ronda de reuniones que este pasado jueves mantuvo Pedro Sánchez con los líderes políticos a propósito de la guerra en Ucrania y el gasto en defensa.

El representante del PP ha criticado que dicha ronda "no fue para nada en concreto" ni "para hacer ninguna propuesta", sino "simplemente para hacerse una foto", si bien sentó el "precedente muy grave" de que, por primera vez, "un presidente del Gobierno abrió las puertas de La Moncloa" a los "herederos de ETA", ha denunciado Bendodo en referencia a los representantes de Bildu, a quienes, según ha querido dejar claro, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no va a permitir que entren" en dicho palacio "cuando sea presidente del Gobierno".

Además, Bendodo ha advertido de que Feijóo se reunió este jueves cuando acudió a su cita con Sánchez "con la mitad del Gobierno de España, porque la otra mitad", la de Sumar, "está en contra de subir las ayudas a la Defensa", e incluso "ya hay convocadas manifestaciones de una parte del Gobierno contra la otra parte", según ha comentado Bendodo, que ha lamentado que "esta es la realidad que tenemos en nuestro país".

El representante del PP ha concluido denunciando que "la actualidad" en España "se ha convertido en un monográfico sobre la corrupción del Gobierno o sobre las peleas internas" de la coalición que lo conforma, que "cada vez son más graves", y ha citado también el caso del fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que "destruye pruebas" que le pueden perjudicar en la investigación de las filtraciones sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Esto es la España del sanchismo, que más bien pronto que tarde debe acabar", ha sentenciado Bendodo, que ha finalizado declarando que "otro Gobierno es posible y mejor", y que "España no merece estar en los titulares de los medios nacionales e internacionales por los escándalos del Gobierno o por las peleas internas" del mismo, de forma que el PP va a "seguir construyendo" una "alternativa", ha finalizado.