Bolaños valora el "trabajo hombro con hombro" del Gobierno y la Junta frente al incendio de Los Gallardos (Almería)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios por segunda vez en Turre (Almería), por el incendio de Los Gallardos. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha valorado este lunes el "trabajo hombro con hombro" que han mantenido el Gobierno central y la Junta de Andalucía frente al incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería), por el que han muerto al menos 13 personas, al igual que ha sucedido ante otras tragedias que en los últimos meses han tenido lugar en la comunidad autónoma andaluza como el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero.

Así lo ha señalado el ministro en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE) recogidas por Europa Press, en las que ha defendido que el dispositivo que se ha desplegado por este incendio ha estado "muy bien coordinado" y ha contado con "mucho trabajo" por parte de las administraciones, y el Gobierno de España "se volcó en lo que hizo falta", al igual, según ha añadido, que la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almería y los municipios afectados por el incendio.

Estuvieron "todos allí codo con codo trabajando en ese operativo que fue muy coordinado y muy eficaz", según ha incidido en valorar el ministro, quien ha recordado que "sucedió lo mismo" cuando el accidente de Adamuz, cuando también hubo "coordinación" y "trabajo hombro con hombro entre administración central y andaluza".

Tras apuntar que no sabe "si es más fácil entenderse con el PP andaluz", y que "las circunstancias trágicas diluyen las barreras políticas", Bolaños ha señalado que "difícilmente la ciudadanía entiende cuando hay una tragedia de esta naturaleza que estemos cada uno por nuestro lado", cuando lo "fundamental" en estos casos es centrarse en "luchar contra el incendio" que ya se ha conseguido estabilizar, según ha recordado también.

"En una tragedia de este tipo, la ciudadanía no espera otra cosa" de las administraciones, ha abundado el ministro antes de agregar que, en estos casos, "la confrontación no lleva a ninguna parte".

Además, ha indicado que imagina que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "coincidirán" en la visita que ambos van a hacer este lunes por la mañana al puesto de mando avanzado ubicado en Turre, y ha aventurado que esa puede ser "una imagen de lo que se ha producido de estos días", en el que "las dos administraciones con mayores medios", como son la Junta Andalucía y el Gobierno de España, han trabajado "de manera coordinada".

En la misma línea se ha pronunciado también este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en una entrevista en La 1 de TVE en la que igualmente ha valorado la colaboración institucional y entre administraciones como ejemplo de la "política útil" por la que, según ha defendido, apuesta el Gobierno de España.

Además, la ministra portavoz ha reivindicado "la importancia de tener unos servicios públicos robustos" cuya labor hay que "agradecer", según ha señalado, y ha incidido en valorar que "desde el minuto cero" de este incendio ha habido "un trabajo de colaboración" y de "puesta en común" entre el Gobierno y la Junta de Andalucía.

LA "VIRULENCIA" DEL INCENDIO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por otro lado, Félix Bolaños ha llamado la atención sobre las cifras relativas a los incendios forestales que se han producido en los últimos años en España, y al respecto ha puesto de relieve que en el pasado 2025 "se multiplicó casi por tres el número de hectáreas afectadas de incendios forestales respecto al año anterior", y en lo que va de año 2026 ya se está "superando la marca de 2025".

Ha destacado además que le "impresionó mucho" conocer este pasado fin de semana --en el que estuvo en Turre (Almería), en el puesto de mando avanzado dispuesto por el incendio de Los Gallardos-- que, "cuando las condiciones climáticas fueron más adversas", el referido incendio "avanzaba 100 metros al minuto", lo que da idea de su "virulencia" y "gravedad".

El titular del Ministerio de la Presidencia ha sostenido que "claramente" la situación que se está dando vinculada a "este tipo de fenómenos" como los incendios forestales "tiene que ver con el cambio climático y con la emergencia climática que vive no sólo" España, y que "está a los ojos de cualquiera que quiera verlo", según ha añadido.

"Es evidente que tenemos unos incendios que son más devastadores que hace unos años" y que, "además tienen unas consecuencias mucho más terribles", al igual que, según ha continuado el ministro, "pasa con las 'danas' y con cualquier tipo de fenómeno de esta naturaleza".

Por su parte, Elma Saiz ha señalado que "ojalá" en estas circunstancias pudiera darse un impulso al "Pacto de Estado contra la Emergencia Climática" por el que apuesta el Gobierno central, porque "estamos viendo cómo el cambio climático mata, y por eso es incomprensible que en estos momentos haya acuerdos, políticas, determinadas líneas presupuestarias en algunas comunidades autónomas que reducen, debilitan y van en contra de esa política fundamental" que es la relativa al cambio climático.

"Ojalá en torno a ese pacto de Estado que está encima de la mesa pueda haber esos consensos, porque hablamos de algo que es verdaderamente importante ahora y, sin lugar a dudas, en las próximas décadas", ha concluido la portavoz del Gobierno.