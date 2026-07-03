El bus para llegar desde San José a las playas de restringidas de Cabo de Gata (Almería) empezará el día 11

Reunión del Consorcio Metropolitano de Transportes para activar el bus lanzadera a las playas de acceso restringido de Cabo de Gata. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería será el encargado de gestionar un año más el servicio de autobús a las playas del Parque Natural Cabo de Gata Níjar situadas a poniente de la zona San José, que nuevamente tendrán acceso restringido durante el periodo estival, a partir del día 11 de julio.

La delegada territorial de Fomento, Dolores Martínez, ha asegurado que la Junta de Andalucía "sigue ofreciendo alternativas atractivas y económicas al uso del transporte privado, permitiendo el traslado a las playas del Parque Natural de una forma sostenible y bonificada para aquellos usuarios de la tarjeta de transporte metropolitana de transporte".

En este sentido, Martínez ha valorado la aplicación de las bonificaciones establecidas por la Junta y el Gobierno de España hasta el próximo 31 de diciembre, que van desde la rebaja en las tarifas de un 40 por ciento para los usuarios de la tarjeta verde de transporte hasta la gratuidad del servicio para los usuarios de la tarjeta joven de Andalucía que sean menores de 15 años.

Las lanzaderas con destino a las playas prestarán servicio desde el próximo 11 de julio y hasta el 6 de septiembre de 2026, con frecuencias de una hora desde las 10,30 y con la última vuelta desde playas prevista a las 20,00 horas.

Según ha explicado el delegado del Sostenibilidad, "los servicios partirán desde la parada de autobús del núcleo nijareño de San José y se habilitarán un total de cinco nuevas paradas en la zona del Campillo del Genovés situadas en la zona de poniente de San José, Playa de Genoveses, Playas del Barronal, Playa de Mónsul, Playa Media Luna y Cala Carbón".

Esta medida complementa las limitaciones en el acceso a las playas del Parque Natural, restringido desde el pasado 20 de junio y hasta el próximo 27 de septiembre, ya que el aumento de tráfico rodado durante los meses de verano "constituye un factor de degradación de los valores naturales de estos enclaves de alto valor ecológico, a la vez que conlleva graves problemas de colapso en las vías de acceso a las mismas".

TARIFAS

El director gerente del consorcio, Luis Miguel Carmona, ha apuntado que los servicios a playas, gestionados por el ente de transporte consorcial, serán prestados por los vehículos adscritos a la línea metropolitana M-212 Almería-San José, titularidad de la mercantil Autocares Bernardo.

Respecto a las tarifas, el gerente ha incidido en el beneficio que para el viajero supone disponer de la tarjeta de transporte metropolitana con bonificaciones en el desplazamiento a playas, en torno al 70 por ciento respecto al billete sencillo.

De esta forma, el gerente explicaba que "un viaje con la tarjeta del Consorcio desde la Estación Intermodal de Almería hasta San José, con posterior etapa a playas, tendría un coste de ida y vuelta de 4,02 euros frente a un viaje con billete sencillo que supondría 11,70 euros.

Para el resto de las modalidades de viaje esta temporada los desplazamientos de ida y vuelta desde San José a las playas podrá realizarse con un coste de cuatro euros, si se opta por el billete sencillo o a un precio bonificado de 0,86 euro si se utiliza la tarjeta del consorcio.

Asimismo, se permite la posibilidad de que el viajero opte por el traslado entre playas o por adquirir un billete de un sólo sentido a un precio de 2,00 euros. Carmona espera que las cifras de ocupación sean buenas y que se superen los datos de desplazamientos del pasado verano.

La concejal de Níjar, María del Mar Calatrava, ha agradecido al Consorcio de Transporte su trabajo y su disposición para la puesta en marcha de iniciativas que redundan en beneficio de nuestros vecinos, como es el caso de este servicio de autobús tan importante para nuestro municipio.

"San José es la capital del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y sin duda es el núcleo costero con mayor peso poblacional y turístico del litoral nijareño", por lo que "promover una buena movilidad y accesibilidad desde el pueblo de San José hasta playas como Genoveses, Mónsul, Medialuna o Cala Carbón, y hacerlo mediante un transporte como éste, es algo que aplaudimos", ha dicho.

Para la concejal, uno de los principales retos que tienen por delante en Níjar es "lograr una movilidad y una accesibilidad adecuadas en los principales núcleos urbanos del Parque Natural, de la que puedan beneficiarse tanto los vecinos que residen en esos núcleos, como los visitantes que vienen de fuera. Y medidas como ésta van en esa buena dirección".

Por su parte la gerente de la operadora Autocares Bernardo, Lola Hernández, ha destacado el mantenimiento de la parrilla de horarios "con frecuencias de en torno a la hora y hasta casi la finalización de la jornada. Para finalizar ha indicado que "todos los horarios y precios pueden consultarse en la propia web de Autocares Bernardo como en la del Consorcio de Transporte (www.ctal.es)".

También se ha reforzado el servicio de transporte en calendario de fin de semana al núcleo de Cabo de Gata y La Fabriquilla con la implementación de cuatro nuevas intensificaciones de servicio con salida desde Almería a las 11,00 y 18m30 horas y vuelta desde playas a las 12,15 y 19,45 horas, "expediciones que se unen a las siete existentes de ida y vuelta que a diario prestan servicio al Cabo de Gata".