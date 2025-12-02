Buscan a un hombre acusado de apuñalar a otro en un supuesto robo en Los Gallardos (Almería) hace dos semanas

Junta local de seguridad en Los Gallardos (Almería). - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

ALMERÍA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer el presunto robo con apuñalamiento sobre un vecino de Los Gallardos (Almería), quien fue agredido hace dos semanas en la inmediaciones del campo de fútbol de la localidad, desde donde tuvo que ser evacuado para su hospitalización.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado 15 de noviembre. Los primeros indicios encuadran el acuchillamiento del varón a un intento de robo por parte de otro, que se marchó del lugar de los hechos.

El herido por arma blanca tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario, donde fue atendido y se recupera de las lesiones sin que actualmente su vida corra peligro. El presunto autor de los hechos ha podido ser identificado aunque aún sigue en paradero desconocido para las autoridades.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha copresidido este martes una junta local de seguridad junto al alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes Martín, en la que se han analizado cifras relacionadas con la seguridad y se ha acordado "estrechar la coordinación" entre la Guardia Civil y la Policía Local.

En la reunión, se ha contado también con la participación de representantes municipales y responsables de la Policía Local, con quienes se ha acordado mantener una coordinación permanente para "reforzar la prevención, agilizar las actuaciones en caso de incidencias y garantizar la seguridad ciudadana siempre que sea necesario", según ha indicado la Subdelegación en una nota.

Tanto el subdelegado del Gobierno como el alcalde han subrayado la importancia de esta colaboración entre administraciones junto a los cuerpos de seguridad "para mantener un clima de diálogo y colaboración permanente".

Además, en la reunión se ha destacado el anuncio publicado en el BOE de la licitación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes para la construcción de tres glorietas en la N-340A en los puntos kilométricos 519+450, 520+650 y 521+150 a su paso por esta localidad. Esta actuación que mejorará las condiciones de seguridad vial de esta carretera cuenta con un presupuesto de 3,9 millones de euros.