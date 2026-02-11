La búsqueda del desaparecido frente a Carboneras (Almería) continúa sin resultados y contará con apoyo aéreo del Frontex

Archivo - Operativo de búsqueda. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ALMERÍA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo mantiene activa la búsqueda de la persona que, según el aviso recibido este martes, se arrojó al mar tras comenzar a entrar agua en su embarcación a unas cinco millas del Puerto de Carboneras (Almería). El operativo ha incluido en la mañana de este miércoles el despegue del helicóptero Helimer 221 y se apoyará en un vuelo programado del dispositivo Frontex para continuar el rastreo en la zona.

Fuentes de Sasemar han indicado a Europa Press que el helicóptero ha regresado a base por limitaciones de autonomía y que, por el momento, no se han producido novedades ni se ha localizado ningún indicio. El vuelo programado de Frontex sobre el área aprovechará su recorrido para colaborar en las labores de búsqueda.

El 112 recibió la llamada de auxilio sobre las 14,00 horas, lo que motivó la activación del dispositivo, que se prolongó hasta el anochecer sin resultados. Durante la jornada también se ha contactado con los buques que navegaban en la zona, sin que ninguno haya comunicado avistamientos, y se mantienen los avisos a los navegantes por si pudieran localizar a la persona desaparecida.