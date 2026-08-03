Cajamar rehabilitará el Teatro Cervantes de Almería tras acordar su explotación durante 100 años

Teatro Cervantes de Almería. - CAJAMAR

ALMERÍA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cajamar, a través de la Fundación Grupo Cajamar, rehabilitará de forma integral el Teatro Cervantes de Almería tras alcanzar un acuerdo con el Círculo Mercantil e Industrial para adquirir los derechos de explotación del inmueble durante 100 años y recuperar su actividad cultural, social, económica e institucional.

El acuerdo contempla la ejecución de un plan de rehabilitación integral y la puesta en valor del edificio como infraestructura patrimonial y cultural estratégica para la ciudad, según ha informado la entidad en una nota.

El inmueble está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, y constituye un "elemento esencial del desarrollo urbano y cultural de la ciudad".

En la actualidad, el edificio se encuentra muy deteriorado por la falta de mantenimiento, por lo que Cajamar acometerá su rehabilitación integral. Las obras comenzarán "lo antes posible", una vez obtenidas las licencias pertinentes, con el fin de preservar el patrimonio almeriense y devolver a la ciudad "uno de los edificios emblemáticos e imprescindibles de su agenda sociocultural".

La entidad realizará los estudios técnicos necesarios para recuperar este "activo cultural y patrimonial de referencia, con capacidad para generar impacto cultural, social, económico e institucional". El proyecto permitirá además desarrollar una programación cultural propia en este espacio de la ciudad.

La operación consiste en el arrendamiento de la totalidad del edificio, salvo los espacios que utiliza en la actualidad el Círculo Mercantil para su actividad social, por un periodo de 100 años.

El proyecto permitirá que el Teatro Cervantes recupere el acceso principal por el Paseo de Almería, aunque aún quedan por recuperar los locales ocupados actualmente por establecimientos de hostelería.

Durante el acto de firma, el presidente de la Fundación Grupo Cajamar, Roberto García Torrente, ha señalado que el acuerdo constituye para la entidad "uno de los objetivos cumplidos", puesto que, tras la rehabilitación integral, la entidad devolverá a la sociedad almeriense "un edificio que es el símbolo del desarrollo de Almería".

"Recuperaremos su capacidad para ser motor cultural, social, económico e institucional en la vida de nuestra ciudad y provincia", ha subrayado García Torrente.

El presidente ha recordado que la entidad ha desarrollado durante los últimos años una amplia actividad cultural en la ciudad y la provincia y ha citado, entre sus iniciativas, la representación de la ópera 'La Traviata' en Almería, el ciclo de conciertos del Cable Inglés y el ciclo Cajamar con la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL).

Asimismo, ha aludido a las actividades desarrolladas fuera de la provincia, como la colaboración con el Palau de Les Arts de Valencia y el patrocinio de la ópera 'Carmen' en el Festival Camp de Mart de Tarragona.

Por su parte, la Junta Directiva del Círculo Mercantil ha asegurado que el acuerdo supone "mucho más que el arrendamiento de un edificio emblemático" y representa "una apuesta de futuro" para garantizar que el Teatro Cervantes "continúe como referente cultural al servicio de Almería y de toda la provincia".

"La principal finalidad de este acuerdo es preservar el uso para el que el Teatro Cervantes fue construido hace más de un siglo: ser un espacio dedicado a la cultura, al encuentro de la sociedad y a la difusión de las artes", ha expresado.

El Círculo Mercantil ha explicado que ha confiado el proyecto a Cajamar y su Fundación por su solidez y compromiso, así como por compartir "una misma visión estratégica" que concibe la cultura como "un motor de desarrollo social, educativo y económico" para la provincia.

Asimismo, ha considerado que el hecho de que una entidad almeriense "profundamente arraigada a esta tierra" asuma el compromiso constituye "la mejor garantía" para que el teatro afronte el futuro "con estabilidad y ambición".

La Junta Directiva ha añadido que el acuerdo, concebido "con vocación de permanencia y a muy largo plazo", permitirá proteger el valor histórico y patrimonial del edificio, reforzar una "programación cultural de calidad" y asegurar que el espacio siga como "un símbolo vivo de la cultura almeriense para las próximas generaciones".

CONTEXTO HISTÓRICO Y URBANO

El origen del Teatro Cervantes se remonta al siglo XIX, cuando Almería experimentó una profunda transformación ligada al crecimiento económico impulsado por la minería, la agricultura y el comercio marítimo.

Esta expansión estuvo acompañada de un cambio en las estructuras sociales y en las formas de interacción ciudadana, que consolidó un nuevo modelo de ciudad "más abierta, dinámica y orientada al progreso".

El surgimiento de una burguesía local con capacidad económica y aspiraciones culturales propició la construcción de nuevos espacios de ocio y representación social, como teatros, casinos y asociaciones culturales.

En este contexto, el Teatro Cervantes surgió como una infraestructura destinada a reflejar el progreso de la ciudad y a dotar a Almería de un espacio escénico de primer nivel, comparable a los existentes en otras ciudades españolas y europeas.

El proyecto de construcción se inició en 1866, aunque las dificultades económicas, técnicas y organizativas retrasaron su ejecución durante décadas. El teatro se inauguró finalmente el 16 de julio de 1921 y quedó destinado a actividades culturales y recreativas.

El arquitecto Enrique López Rull diseñó en 1898 esta construcción monumental de estilo ecléctico, que integra elementos clásicos y modernistas. La fachada principal está orientada al Paseo de Almería y presenta una composición arquitectónica con elementos decorativos que "refuerzan su identidad cultural".

El interior responde a la tipología clásica italiana y se inspira en los grandes teatros europeos, con una sala en forma de herradura, tres niveles de palcos y un escenario con una embocadura ornamentada. El espacio cuenta con techos artesonados dorados, pinturas alegóricas y una decoración en escayola de gran detalle, además de destacar por sus cualidades estéticas y acústicas.