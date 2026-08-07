Calar Alto (Almería) retransmitirá en directo el eclipse solar del 12 de agosto desde su telescopio de 1,23 metros

Archivo - Cámara Cosmos-6k instalada en el foco del telescopio de 1,23 metros de Calar Alto, en Gérgal (Almería). - CAHA - Archivo

GÉRGAL (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El observatorio astronómico de Calar Alto, situado en Gérgal (Almería), retransmitirá en directo el eclipse solar del próximo 12 de agosto, un fenómeno que será total en buena parte de la mitad norte de España y que desde la provincia de Almería podrá observarse de forma parcial durante las últimas horas de la tarde.

El centro astronómico almeriense ha anunciado en sus redes sociales que ofrecerá una emisión comentada y totalmente gratuita a través de YouTube, de la mano de Azimuth Spain, en colaboración con la Universidad de Sevilla (US), desde la cúpula del telescopio de 1,23 metros.

"El gran momento se acerca", ha señalado el observatorio, que ha animado a los interesados a conectarse para "no perderte ni un solo detalle". La retransmisión comenzará a las 18,55 horas y permitirá seguir desde casa la evolución del eclipse.

El eclipse del 12 de agosto será el primero de carácter total visible desde la península ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad atravesará España de oeste a este hasta alcanzar Baleares.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultados por Europa Press, en la provincia almeriense el fenómeno comenzará alrededor de las 19,42 horas y alcanzará su máximo en torno a las 20,37 horas, poco antes de la puesta de sol. Debido a la baja altura que tendrá el Sol en ese momento, será necesario contar con un horizonte despejado hacia el oeste para su observación.

La NASA ha recordado que durante las fases parciales es necesario utilizar gafas para eclipses, visores solares de mano u otros filtros solares adecuados y que no es seguro mirar directamente al Sol sin protección. En el caso de Almería, al no alcanzarse la totalidad, esta precaución deberá mantenerse durante todo el fenómeno.

PERSEIDAS EN LA MISMA NOCHE

La cita coincidirá además con una de las mejores noches del año para observar las Perseidas, cuya máxima actividad en 2026 se producirá precisamente durante la madrugada del 12 al 13 de agosto.

El observatorio almeriense ha advertido de que el acceso a sus cúpulas estará restringido del 10 al 13 de agosto, precisamente por la coincidencia de las Perseidas con el eclipse. "Desde el cruce no se podrá acceder al centro para evitar una subida en masa que impida el desarrollo del trabajo en el centro", ha precisado.

Según el IGN, el máximo está previsto entre las 4,00 y las 6,00 horas del día 13, aunque la actividad podrá ser intensa desde las 23,00 horas del miércoles hasta las 11,00 horas del jueves.

Las condiciones serán especialmente favorables este año, ya que la luna nueva tendrá lugar durante la tarde del propio 12 de agosto, por lo que la ausencia de luz lunar facilitará la observación de los meteoros.

Las Perseidas, también conocidas como 'Lágrimas de San Lorenzo', pueden alcanzar velocidades superiores a los 50 kilómetros por segundo.