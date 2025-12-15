Un camión se sale de la vía y deja varios heridos a su paso por Carretera de Ronda en Almería

Accidente en carretera de Ronda, en Almería, por la salida de un camión. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas de diversa consideración tras el accidente ocasionado por un camión que se ha salido de la vía cuando circulaba por carretera de Ronda, en Almería, y se ha subido a una acera tras arrasar varios metros de la valla de seguridad que protege a los peatones.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que sobre las 14,10 horas una decena de alertantes han dado aviso del siniestro que ha tenido lugar a la altura del número 135 de la calle que conforma una de las principales vías de la ciudad.

Según los primeros indicios, el conductor del camión habría perdido el control del vehículo y se habría salido de la calzaba por el margen derecho hasta quedar encajado junto a la fachada de una tienda de muebles, muy próxima a la Ciudad de la Justicia de la capital y varios colegios.

Así, se ha dado aviso a Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de Almería y efectivos sanitarios, que han trasladado varias dotaciones hasta la zona para atender a los posibles heridos conforme a los avisos de los testigos, que señalaban el atropello de una mujer.