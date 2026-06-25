Cáritas gestionó casi mil toneladas de textil en sus contenedores de la red Koopera en Almería durante 2025

Un contenedor de la red Koopera impulsada por Cáritas. - CÁRITAS

ALMERÍA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red Koopera de economía social y solidaria impulsada por Cáritas y que forma parte de Moda re-, consolidó en 2025 su modelo de economía social y circular en el sector textil al recoger y gestionar cerca de 1.000 toneladas de textil en Almería.

Esta actividad ha llevado a que la plantilla de Koopera ascendiera a 17 personas en Almería, de las cuales nueve tienen contrato de inserción, según ha explicado Cáritas en una nota en la que apunta que l provincia cuenta ya con 151 contenedores repartidos por 21 municipios almerienses.

Además del impacto social a través de la creación de empleos de inserción, la entidad también ha destacado cómo el modelo ha logrado evitar la emisión de más de 13.800 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y reducir el consumo de casi 5,5 millones de metros cúbicos de agua con la gestión del textil; una cifra "similar al abastecimiento de cerca de 47.000 hogares o al llenado de 2.200 piscinas olímpicas".

La apuesta por la reutilización textil también tuvo un fuerte reflejo en las tiendas Koopera Store. En 2025, esta red de 37 tiendas --dos de ellas en Almería-- vendió millones de prendas, "lo que refleja un mayor compromiso de los ciudadanos por un consumo más responsable, accesible y sostenible".

"Almería continúa destacando como una de las provincias con mayor concienciación social y ambiental con respecto al tratamiento textil, dando una segunda vida a las prendas de ropa", ha valorado la directora general de Koopera, Mariluz Ferro.

La actividad de las tiendas de Koopera también incluye más de 465 entregas sociales de ropa a personas y familias con necesidades en la provincia, ascendiendo más de 1.820 prendas distribuidas a estos grupos vulnerables.

El modelo social de recogida y tratamiento de Koopera permite la máxima optimización de la ropa donada. Gracias a ello, el 47,19 por ciento de las prendas ha logrado una segunda vida en 2025, mientras que el 28,64 por ciento se destinó a reciclaje y el 24,17 por ciento a la valorización energética "evitando, un año más, que ninguna prenda recogida termine en el vertedero como residuo".

Nacional Koopera también registró un fuerte crecimiento a nivel nacional, del 106 por ciento, hasta las 19.668 toneladas de textil recogidas en toda España, gestionando 66,81 millones de prendas. En 2025 la plantilla ascendió a 731 personas, de las cuales 346 tienen contrato de inserción.

En cuanto a las entregas sociales de ropa a personas y familias en situación de riesgo de exclusión, Koopera realizó 10.300 entregas, distribuyendo 59.000 prendas a estos grupos vulnerables. Sobre los contenedores de recogida de ropa, la organización tiene más de 2.280 distribuidos en 458 municipios, lo que ha contribuido activamente a registrar estos datos históricos en los más de 35 años e actividad de la asociación.