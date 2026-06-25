Cáritas gestionó casi mil toneladas de textil en sus contenedores de la red Koopera en Almería durante 2025

Un contenedor de la red Koopera impulsada por Cáritas.
Un contenedor de la red Koopera impulsada por Cáritas. - CÁRITAS
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 25 junio 2026 17:56
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ALMERÍA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red Koopera de economía social y solidaria impulsada por Cáritas y que forma parte de Moda re-, consolidó en 2025 su modelo de economía social y circular en el sector textil al recoger y gestionar cerca de 1.000 toneladas de textil en Almería.

Esta actividad ha llevado a que la plantilla de Koopera ascendiera a 17 personas en Almería, de las cuales nueve tienen contrato de inserción, según ha explicado Cáritas en una nota en la que apunta que l provincia cuenta ya con 151 contenedores repartidos por 21 municipios almerienses.

Además del impacto social a través de la creación de empleos de inserción, la entidad también ha destacado cómo el modelo ha logrado evitar la emisión de más de 13.800 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y reducir el consumo de casi 5,5 millones de metros cúbicos de agua con la gestión del textil; una cifra "similar al abastecimiento de cerca de 47.000 hogares o al llenado de 2.200 piscinas olímpicas".

La apuesta por la reutilización textil también tuvo un fuerte reflejo en las tiendas Koopera Store. En 2025, esta red de 37 tiendas --dos de ellas en Almería-- vendió millones de prendas, "lo que refleja un mayor compromiso de los ciudadanos por un consumo más responsable, accesible y sostenible".

"Almería continúa destacando como una de las provincias con mayor concienciación social y ambiental con respecto al tratamiento textil, dando una segunda vida a las prendas de ropa", ha valorado la directora general de Koopera, Mariluz Ferro.

La actividad de las tiendas de Koopera también incluye más de 465 entregas sociales de ropa a personas y familias con necesidades en la provincia, ascendiendo más de 1.820 prendas distribuidas a estos grupos vulnerables.

El modelo social de recogida y tratamiento de Koopera permite la máxima optimización de la ropa donada. Gracias a ello, el 47,19 por ciento de las prendas ha logrado una segunda vida en 2025, mientras que el 28,64 por ciento se destinó a reciclaje y el 24,17 por ciento a la valorización energética "evitando, un año más, que ninguna prenda recogida termine en el vertedero como residuo".

Nacional Koopera también registró un fuerte crecimiento a nivel nacional, del 106 por ciento, hasta las 19.668 toneladas de textil recogidas en toda España, gestionando 66,81 millones de prendas. En 2025 la plantilla ascendió a 731 personas, de las cuales 346 tienen contrato de inserción.

En cuanto a las entregas sociales de ropa a personas y familias en situación de riesgo de exclusión, Koopera realizó 10.300 entregas, distribuyendo 59.000 prendas a estos grupos vulnerables. Sobre los contenedores de recogida de ropa, la organización tiene más de 2.280 distribuidos en 458 municipios, lo que ha contribuido activamente a registrar estos datos históricos en los más de 35 años e actividad de la asociación.

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