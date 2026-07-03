La Casa de las Mariposas inspirará la nueva portada de la Feria de Almería, que se estrena este año

Presentación de la portada de la Feria de Almería, inspirada en la Casa de las Mariposas. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Mariposas inspirará la nueva portada del recinto ferial de Almería durante los próximos cinco años a partir del nuevo contrato efectuado por el Ayuntamiento para renovar este elemento que desarrollarán Iluminaciones Ximénez; la única que ha presentado propuesta.

El pliego de condiciones establecía como requisito que el diseño estuviera basado en un inmueble emblemático de la ciudad, un criterio concebido para reforzar la identidad almeriense de uno de los símbolos más reconocibles de las fiestas, según ha recordado el Consistorio.

La nueva portada, que tendrá un coste de 929.945,5 euros, sustituirá a la actual, estrenada en 2017 e inspirada en el Mercado Central. Esta novedad permitirá dotar a la ciudad de un elemento "singular, reconocible y representativo de sus fiestas mayores".

Además, la portada será reubicada para darle una mayor presencia dentro del recinto ferial. La nueva ubicación viene acompañada de la renovación del vallado del recinto ferial, contrato aún en fase de licitación que, en breve, espera quedar adjudicado.

Esta nueva portada contará con 22,75 metros de altura, 27 metros de ancho y 3,6 metros de profundidad. Estará formada por 117 módulos prefabricados, de los que 59 irán a la fachada principal y 58 a la trasera, lo que facilita su fabricación, transporte, montaje y reutilización.

Construida en 1909 y situada en la Puerta de Purchena, la Casa de las Mariposas --adquirida en 2008 por el Grupo Cajamar-- constituye uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Obra del arquitecto Trinidad Cuartara Casanova, destaca por su singular composición de inspiración ecléctica, con influencias modernistas, y especialmente por la característica cúpula rematada por las mariposas de hierro forjado que le dan nombre.

"La nueva portada nace con la vocación de convertirse en una imagen de Almería durante la celebración de nuestras fiestas. Queríamos que quienes accedan al recinto ferial se encuentren con una portada plenamente identificable con la ciudad y con su patrimonio histórico", ha señalado Cabrera.

NUEVO ALUMBRADO

Cabrera ha informado además de la propuesta de adjudicación, también a Iluminaciones Ximénez, del contrato para el suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje de todo el sistema de alumbrado extraordinario del recinto ferial, así como de los elementos decorativos que engalanarán diferentes espacios del centro de la ciudad.

Mediante esta contratación, dividida en dos lotes, en el recinto ferial se instalarán 96 estructuras portantes y casi 60.000 farolillos (en colores rojo y blanco) distribuidos en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, 40.000 de ellos en el tramo comprendido entre Puerta Purchena y la calle General Tamayo y más de 10.000 en el entorno del Mercado Central.

Complementariamente, en el remodelado Paseo de Almería, se instalarán dos grandes estructuras tipo photocall dotados además de iluminación nocturna.

AYUDAS EN EL MONTAJE DE CASETAS

De otro lado, la concejal ha anunciado que el Ayuntamiento asumirá este año el coste del montaje de las estructuras de las casetas tradicionales, una medida destinada a facilitar la incorporación de nuevas entidades al recinto y respaldar también a las casetas ya existentes.

La edil ha explicado que el Consistorio ultima el proceso para determinar las parcelas disponibles una vez finalice el proceso para la renovación de las concesiones existentes, lo que permitirá licitar un contrato para el montaje de las estructuras. La estimación municipal del coste de esta actuación se cifra en unos 150.000 euros.

"El Ayuntamiento va a ayudar a las asociaciones o entidades que quieran montar una caseta en la Feria. Vamos a sacar un nuevo contrato y será el propio Ayuntamiento el que sufrague los gastos de la estructura de esas casetas", ha señalado.

Esta medida se aplicará tanto a las casetas tradicionales que ya forman parte del recinto ferial como a aquellas que puedan incorporarse en esta nueva fase, con el objetivo de favorecer la participación y seguir completando la oferta de casetas tradicionales.

NUEVA ORDENANZA

La concejala también ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja ya en la elaboración de una ordenanza específica que regule los diferentes usos del recinto ferial, un espacio que, ha destacado, mantiene una intensa actividad durante todo el año.

Según ha explicado, el documento se encuentra ya en fase de borrador y el objetivo municipal es que su tramitación se inicie antes de que finalice el presente año para que pueda estar en vigor de cara a la próxima Feria.

"El recinto ferial es una parte fundamental de la ciudad y durante todo el año acoge muchísimas actividades, no solo relacionadas con la Feria o los conciertos. Creíamos que era el momento de dotarlo de una ordenanza que regule sus usos y aporte también una mayor seguridad y ordenación", ha indicado.

En este sentido, Cabrera ha señalado que el Ayuntamiento trabaja igualmente en la contratación de un sistema de cámaras de seguridad para reforzar la vigilancia del recinto, una actuación que complementará el nuevo marco normativo previsto para este espacio y que se incluye como parte del anuncio realizado hace solo unas semanas para la implantación de un sistema de cámaras que permitirá reforzar la movilidad urbana y la seguridad en el centro y otros puntos de la ciudad.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento continúa avanzando en los preparativos de la Feria al tiempo que impulsa mejoras destinadas a consolidar el recinto ferial como un espacio moderno, seguro y adaptado a la intensa actividad que desarrolla a lo largo de todo el año.