Casado ve una "humillación histórica" la negociación sobre Gibraltar y critica a Pedro Sánchez que "mienta"

Publicado 27/11/2018 13:55:43 CET

ADRA (ALMERÍA), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que España "no merece" un presidente del Gobierno "tan incompetente" como Pedro Sánchez ni una "humillación histórica" como la que ha supuesto la negociación sobre Gibraltar y le ha exigido que explique "por qué miente, tomándonos por tontos".

"Ahora sabemos por cauces oficiales que la negociación es un fracaso histórico pero él tuvo la desfachatez de venderlo de forma solemne como un gran triunfo", ha censurado Casado, para quien España "ha hecho el ridículo" según se desprende de la carta oficial hecha pública por el embajador del Reino Unido.

En un acto público en Adra, ha lamentado que España sea "el hazmerreír" de Europa después de que se haya demostrado que la "triple garantía que decía tener Sánchez" es "nula" y ha afeado al presidente del Gobierno que no haya tenido un "coraje" que sí ha tenido, a su juicio, la primera ministra británica, Theresa May, quien aseguró que Gibraltar era "británico, que el acuerdo no cambia nada la defensa del Peñón por parte de Reino Unido y que España no había conseguido nada de lo que había pedido".

"España ha hecho el ridículo y se ha reído la presidenta de Lituania, la señora May, el ministro principal de Gibraltar diciendo que había conseguido todo lo que pretendía", ha criticado.

Casado ha exigido a Sánchez que explique en el Congreso por qué "no ha defendido" los intereses de Cádiz, del Campo de Gibraltar, de Andalucía y de España y por qué "no aprovechó una negociación encarrilada que iba a permitir la cosoberanía de España en Peñón, un plan especial fiscal, mejorar los salarios y la protección social y que acabaría con la injusticia que dura tres siglos".

"Sánchez, o explica por qué miente o es convincente a la hora de llevarle la contra a May o se planta en Bruselas en lugar de ir a Marruecos y Cuba para negociar en el segundo tratado de comercio que tenemos que hacer de aquí en adelante nuestras reivindicaciones sobre Gibraltar", ha advertido para avisar de que el PP "no va a tolerar esa humillación".