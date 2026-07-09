Catorce detenidos en Almería de una red que cobraba hasta 600 euros a extranjeros por falsos empadronamientos

Agentes de la Policía Nacional realizan comprobaciones de documentación. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de El Ejido (Almería) ha procedido a la detención de 14 personas acusadas de integrar una trama dedicada a la obtención de empadronamientos ficticios en Roquetas de Mar y Almería a cambio de sumas de hasta 600 euros para facilitar la tramitación de autorizaciones de residencia de ciudadanos extranjeros.

En el marco de la denominada 'Operación Costa', la investigación desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras ha permitido arrestar a los propietarios de dos viviendas que habrían recibido dinero por empadronar falsamente a extranjeros, a un intermediario y a once migrantes que habrían accedido a este mecanismo.

El operativo, según ha explicado la Comisaría en una nota, se inició a partir de los testimonios de dos ciudadanos extranjeros en el marco de otra actuación policial similar, quienes reconocieron haber abonado una cantidad económica para figurar empadronados en una vivienda en la que nunca habían residido. Ambos habrían utilizado posteriormente dichos certificados de empadronamiento para incorporarlos a sus expedientes administrativos de Extranjería.

Las primeras comprobaciones permitieron confirmar la existencia de un sistema organizado para facilitar altas padronales ficticias. Las pesquisas se centraron inicialmente en una vivienda situada en Aguadulce, en el término municipal de Roquetas de Mar, donde los agentes comprobaron que siete ciudadanos extranjeros habían sido empadronados con la autorización expresa de la propietaria del inmueble, pese a no residir realmente en el domicilio.

Los investigados coincidieron en señalar que habían abonado 600 euros a un intermediario, quien presuntamente se encargaba de contactar con la propietaria, organizar la documentación necesaria y concertar las citas en las dependencias municipales para formalizar los empadronamientos.

Durante el desarrollo de la operación, los agentes detectaron una segunda vivienda utilizada con la misma finalidad, ubicada en Almería capital y propiedad de la madre de la primera investigada.

En este caso, las comprobaciones permitieron acreditar que otros cuatro ciudadanos extranjeros habían sido igualmente empadronados en dicho inmueble y que también habrían utilizado posteriormente esos certificados para tramitar sus expedientes de residencia.

Como resultado de la investigación, la Policía Nacional detuvo a once ciudadanos extranjeros por su presunta participación en un delito de falsedad documental, al haber utilizado empadronamientos ficticios en procedimientos administrativos de residencia.

Asimismo, fueron detenidos el presunto intermediario encargado de captar a los interesados y gestionar los trámites, junto a las dos propietarias de las viviendas utilizadas para autorizar las inscripciones, como presuntos responsables de delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.

La operación ha permitido desarticular un entramado delictivo mediante el cual se obtenían empadronamientos falsos a cambio de una contraprestación económica, documentos que posteriormente eran utilizados para acreditar un domicilio inexistente ante la Administración.

En la investigación han colaborado el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Tesorería General de la Seguridad Social -Unidad de Control y Prevención del Fraude- y la Oficina de Extranjeros de Almería. Las actuaciones han sido puestas en conocimiento del Decanato de los Juzgados de Roquetas de Mar.