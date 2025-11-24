El ciclo 'Trasladanza' vuelve en 2026 al Teatro Apolo de Almería con cinco propuestas y Jesús Carmona como gran figura

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Trasladanza' vuelve en 2026 al Teatro Apolo de Almería con su segunda edición y cinco propuestas de primer nivel que se desarrollarán de febrero a junio, una programación que incorpora como gran figura a Jesús Carmona.

Según ha señalado el Consistorio en una nota, 'Trasladanza' desarrolló su primera edición en el primer semestre del presente 2025 con el objetivo principal de promover e impulsar la danza en la provincia de Almería, "ofreciendo un espacio de creación tanto para sus artistas como para artistas nacionales e internacionales dentro de la programación cultural de la ciudad".

Después de colgar el cartel de 'entradas agotadas' en tres de sus espectáculos y el cuarto quedarse a apenas una veintena y con el mismo espíritu, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Butaka 13 Producciones, con el apoyo de Fundación SGAE, han puesto en marcha esta segunda edición.

Así lo han detallado en su presentación oficial tanto el concejal delegado del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, como la bailarina Mariana Collado, junto con su equipo de Butaka 13 Producciones, completado con Alfonso Acosta, Maripaz Gámez y Patricio Gámez.

"Casi 1.200 personas llenaron el Teatro Apolo en cuatro ocasiones para disfrutar de la danza contemporánea o el flamenco. Y en esta edición se crece con una fecha más y con Jesús Carmona como gran cabeza de cartel. No hay que olvidar que Carmona fue premiado como mejor bailarín del mundo con el 'Benois de la Danse', considerado el Oscar de la danza", ha manifestado Cruz.

Por su parte, Collado ha destacado que "todas las propuestas llevan música en directo, es decir, que no solo tendremos la mejor danza contemporánea, española o flamenco del momento, sino que también el público podrá disfrutar del encanto de presenciar una obra o un espectáculo con músicos en directo".

PROGRAMACIÓN

La apertura de esta segunda edición de 'Trasladanza' será con Laura Fúnez el 13 de febrero, con el espectáculo 'La Danzaora', "un 'work in progress' que mezcla danza española y flamenco", ha detallado Cruz.

El gran cabeza de cartel, Jesús Carmona, actuará el 13 de marzo con el espectáculo 'Baile de bestias', con flamenco y danza. "Es un auténtico lujo contar con él en la programación, pero es que además se ha prestado a salir y protagonizar nuestro vídeo para esta edición", ha apuntado Collado.

La tercera parada será con la compañía La Monto que llegará el 17 de abril con 'Next To My Skin', en este caso danza contemporánea. El 22 de mayo será el estreno absoluto de 'Pleita', de la almeriense nijareña Marta Bonilla, "que mezclará folclore y flamenco. Nos hace mucha ilusión contar con una propuesta así, que pone en valor el folclor para demostrar que sigue vivo", ha expresado la bailarina.

'Trasladanza' cerrará el 12 de junio con Mariana Collado, con Lucio Baglivo y Alfonso Acosta en 'Un patético amor desconocido'. Otro estreno absoluto que aúna teatro, danza contemporánea y flamenco.

Todas las citas serán en el Teatro Apolo y con inicio a las 20,30 horas. Las entradas estarán a la venta próximamente en los canales habituales del Área de Cultura como son la web: 'https://almeriaculturaentradas.es/' y la taquilla municipal del Teatro Apolo. Además, se pondrá a la venta un abono para poder asistir a los cinco espectáculos que estará disponible hasta final de año.

"'Trasladanza' se confirma por segundo año como una excelente forma de disfrutar de la danza con una variedad de espectáculos, donde podremos aprender también de las diferentes disciplinas de la danza confluyendo con la escena", ha apuntado el concejal de Cultura.