Cientos de almerienses participan en el desfile, concurso de disfraces y fiesta de la sobrasada

Publicado 03/03/2019 18:37:12 CET

ALMERÍA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de almerienses han participado este domingo en el desfile de carnaval, el concurso de disfraces de adultos y la fiesta de la sobrasada.

La programación ha sido organizada por la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital (Femaca), en colaboración con el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

El Consistorio ha señalado en un comunicado que, sobre las 12,00 horas, las cercanías de la Plaza Emilio Pérez han servido de punto de partida para la comitiva formada por más de media docena de carrozas infantiles, una decena de agrupaciones carnavalescas de las presentadas al concurso, los participantes en el concurso de disfraces, además de dos cuerpos de baile, uno de adultos y otro infantil.

El desfile ha llegado al Anfiteatro de la Rambla, donde se han repartido miles de bocadillos de sobrasada en la tradicional fiesta que aprovecha este espacio de la ciudad para reunir las actuaciones de las agrupaciones.

Entre las actuaciones, murgas como 'Los que salen por los pelos', 'Estamos en oferta', 'Esto no me cuadra', 'No nos perdemos una', 'Toy tieso', 'La Chirisorpresa', y 'Coro rociero nuestra señora de la peineta torcía'. Además, los almerienses han disfrutado de las comparsas 'El renacido', 'Pedro', 'Los indomables' y 'Los tramposos' y las parodias 'Camina o revienta', 'Este año no nos toquéis las bolas' y 'Escuela de baile Antonia la Coja'.

En el concurso de disfraces, los primeros premios han sido para 'La Buena Pirata' en la categoría individual y para el grupo de la asociación A Toda Vela en la categoría grupal.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

El miércoles, 6 de marzo, el Auditorio recibirá la III Gala de la Confederación de Andalucía (Coteca) con actuaciones de la Orquesta de Cuerda española Benahadux-Bayyana, Conservatorio de Danza, Noches de Candela, Academia Cristina Samaniego, grupo de baile Kalesi, comparsa 'El renacido' y murga 'La Chirisorpresa'.

Así, comenzará a las 20,30 horas y la entrada es con invitación a recoger en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. "En la gala reconoceremos la labor que viene desarrollando el Área de Cultura con el Carnaval y también entregaremos un Antifaz de Oro a Almería 2019 por la capitalidad gastronómica", ha adelantado el presidente de Femaca, Nicolás Castillo.

En el segundo fin de semana, del 8 al 10 de marzo, volverán las actividades de carrusel, cetrería, coreografía a la zona del Mirador de la Rambla hasta Plaza de las Velas, así como un mercado de los años 70. Además, el 9 de marzo se repetirá la cena baile de disfraces a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, en el Círculo Mercantil.

El Carnaval se cerrará el domingo, 10 de marzo, con el Entierro de la Sardina en el Parque de las Almadrabillas.