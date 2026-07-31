Cinco carracas europeas vuelven a la naturaleza en Tabernas (Almería), donde ya se han liberado 37 ejemplares

Dos ejemplares de carraca europea en el parque Oasys MiniHollywood de Tabernas (Almería). - MINIHOLLYWOOD

TABERNAS (ALMERÍA), 31 (EUROPA PRESS)

El parque MiniHollywood Oasys ha liberado cinco ejemplares de carraca europea en el campo de Tabernas (Almería) para ayudar a conservar esta especie, cuya supervivencia está amenazada en España. La iniciativa ha permitido devolver a la naturaleza 37 aves desde 2024 y prevé la suelta de otras tres en las próximas semanas.

La actuación forma parte del proyecto de conservación que el parque desarrolla junto a la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) y la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería.

La suelta se ha llevado a cabo este martes en las inmediaciones del parque, en una zona considerada uno de los lugares más importantes de Europa para la carraca europea, según ha indicado el parque temático en una publicación en su página web.

La especie, cuyo nombre científico es 'Coracias garrulus', destaca por sus tonos azules y turquesas, aunque "pasa desapercibida para muchas personas". Su población está desapareciendo por el cambio en el uso del suelo impulsado por las políticas agrícolas, el desarrollo de infraestructuras energéticas en "áreas clave" y el cambio climático.

El proyecto recupera pollos moribundos que, por diferentes circunstancias, no podrían sobrevivir en libertad. Los ejemplares reciben cuidados en las instalaciones del parque hasta que llega el momento adecuado para su liberación, lo que les permite unirse a otros jóvenes de su especie y comenzar su viaje migratorio hacia África.

Esta ha sido la tercera edición de la iniciativa. En 2024 se liberaron 19 ejemplares y en 2025, otros 13, a los que se han sumado las cinco aves de este verano. El proyecto también permite continuar las investigaciones para mejorar la protección de la especie en el futuro.

La jornada ha contado con la participación de las empresas Campos de Uleila, Oro del Desierto, Vellsam y Aquila Capital Investment Gesellschaft, así como con la presencia de la teniente de alcalde de Uleila del Campo, María Rosa López Peña; la ONG SOS Remontando el Vuelo; propietarios de fincas colaboradoras, como Rafael Reche, y el gerente y el equipo de divulgación de la EEZA-CSIC.