Cinco registros simultáneos en Aguadulce y La Mojonera (Almería) dejan nueve detenidos por tráfico de drogas

Un agente de la Policía Nacional acompaña a uno de los detenidos en la operación 'Candela', desarrollada en Roquetas de Mar (Almería). - POLICÍA NACIONAL

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas y ha desmantelado en Roquetas de Mar (Almería) un grupo criminal dedicado presuntamente al tráfico y distribución de diferentes sustancias estupefacientes, tras cinco entradas y registros simultáneos en varios inmuebles de Aguadulce y La Mojonera.

Los registros, practicados durante la mañana del 22 de septiembre, han permitido intervenir más de 1,2 kilogramos de distintas drogas, más de 31.000 euros y numerosas armas y munición.

Los arrestados, de distintas nacionalidades, fueron detenidos por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, según ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado.

Cuatro de ellos fueron puestos en libertad con cargos en dependencias policiales tras prestar declaración, mientras que los cinco restantes pasaron a disposición de la Sección Civil y de Instrucción de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Roquetas.

La investigación, enmarcada en la operación 'Candela', no tuvo inicialmente su origen en una actuación dirigida contra puntos de venta de drogas, sino que los primeros indicios surgieron en el marco de una investigación previa de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales desarrollada por el Grupo Operativo XII de Ucrif Central.

Durante esas pesquisas, los agentes detectaron indicios que apuntaban a que varias personas podían estar dedicándose a la venta de cocaína en Roquetas de Mar. Ante la aparición de una actividad delictiva diferente de la que constituía el objeto inicial de las actuaciones, los indicios se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial y dieron lugar, en abril de 2026, a unas nuevas diligencias.

A partir de ese momento, los Grupos II y III de Udyco de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, junto con el Grupo Operativo XII de Ucrif Central, desarrollaron una investigación específica sobre el tráfico de drogas.

Las pesquisas permitieron determinar que la actividad se desarrollaba al menos desde febrero de 2026 y que el grupo disponía de una "estructura estable" y un reparto definido de funciones.

Los investigadores identificaron a responsables del punto de venta, personas encargadas de suministrar y vender las sustancias y otros integrantes cuya función habría consistido en guardar, preparar y trasladar la droga desde viviendas próximas utilizadas como "guarderías".

DROGA, DINERO Y ARMAS INTERVENIDOS

En los registros se intervinieron aproximadamente 1.149 gramos de hachís, 75 gramos de cocaína y 64 gramos de tusi, con parte de las sustancias ya fraccionadas y preparadas para su distribución. Los agentes localizaron también balanzas de precisión, bolsas y diverso material utilizado para el pesaje, preparación y envasado de las sustancias.

Asimismo, la Policía se incautó de 31.675 euros en efectivo, que han sido puestos a disposición del órgano judicial que conoce de la causa.

Entre los efectos intervenidos figuran una escopeta calibre 12/70, un rifle calibre 22, abundante munición, un arma simulada bajo apariencia de bastón, una pistola de balines, un dispositivo eléctrico de defensa, varios machetes, cuchillos y una navaja, efectos que serán objeto de estudio por especialistas de Policía Científica.

Uno de los elementos que permitió acreditar la conexión entre el punto de venta y una de las "guarderías" fue el hallazgo de una bolsa cerrada con candado que contenía droga, dinero y una caja de seguridad.

Durante el registro del punto de venta se localizaron las llaves que permitían abrir tanto esa bolsa como las cajas halladas en la otra vivienda, "reforzando así la vinculación entre los diferentes inmuebles y sus moradores".

Los investigadores consideran que el grupo había establecido una infraestructura destinada a evitar concentrar toda la sustancia estupefaciente en el mismo inmueble, por lo que mantenía la droga repartida entre diferentes viviendas próximas antes de trasladar las cantidades necesarias hasta el punto de venta.