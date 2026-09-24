Dos detenidos tras desmantelar cinco plantaciones de marihuana en Sanlúcar y Chipiona (Cádiz)

Dos agentes de la Policía Nacional en una de las plantaciones de marihuana intervenidas en Chipiona. - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una operación, denominada 'Barbero', contra el cultivo y distribución de marihuana en las localidades de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona (Cádiz), que se ha saldado con la detención de dos personas, el desmantelamiento de cinco infraestructuras de plantación de marihuana y la incautación de 1.225 plantas de marihuana con un peso total de 1.300 kilogramos.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación permitió detectar un total de cinco infraestructuras destinadas al cultivo y procesamiento de marihuana para su posterior distribución, de las cuales dos se encontraban en domicilios particulares, concretamente en habitaciones y dependencias que habían sido habilitadas para albergar los cultivos y contar con todos los elementos necesarios para su desarrollo.

Por su parte, las infraestructuras de mayor relevancia fueron localizadas en dos invernaderos situados en Chipiona, donde los agentes encontraron una importante cantidad de plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento. Para ello, los responsables habían establecido una compleja infraestructura destinada al cultivo intensivo, que permitía obtener plantas de gran porte y cogollos y flores de elevada calidad.

En el momento de la intervención policial, las plantas se encontraban en la fase final de producción, estimando los investigadores que su recolección se habría producido en un plazo inferior a una semana, según ha indicado la Policía Nacional. Además, ha señalado que la elevada cantidad de plantas intervenidas hizo necesaria la colaboración de servicios de jardinería especializados para llevar a cabo las labores de retirada y desmantelamiento de los cultivos.

Durante la investigación, según ha explicado la Policía, se ha constatado también que todos los cultivos se encontraban conectados ilícitamente al suministro eléctrico público. Por estos hechos, a los investigados se les imputa también un delito de defraudación de fluido eléctrico. La operación se ha saldado hasta el momento con dos personas detenidas, no descartándose nuevas actuaciones policiales relacionadas con los hechos investigados.