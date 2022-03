Círculo Rojo lanza 'Vivir bien con colón irritable', un manual práctico de David Ayón tras seis años de trabajo

ALMERÍA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La editorial 'Círculo Rojo' ha lanzado al mercado 'Vivir bien con colón irritable', de David Ayón, un un manual práctico para pacientes de síndrome de intestino irritable y SIBO que surge del éxito del blog del mismo nombre en el que más de 450.000 personas de todo el mundo han encontrado información útil para tratarlo.

'Vive bien con colon irritable' es el resultado de más de seis años de organización de información médica y científica para el blog https://colon-irritable.es.

Según el autor, durante ese tiempo, "casi medio millón de personas han localizado ideas importantes para avanzar en su recorrido médico y en los últimos años recibí muchas peticiones de trasladar esa información a un libro estructurado con las claves principales".

"Este libro es resultado de un gran esfuerzo por recopilar la información más importante y aplicarle un orden práctico y un estilo diferente. Es un trabajo de documentación técnica, un manual, pero escrito de forma muy cercana al paciente y con el objetivo de ser leído en muy poco tiempo", ha explicado Ayón.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar información fiable que puede ayudarles a tomar acciones útiles o decisiones mejores sobre su camino médico y su alimentación. En este sentido, destaca por ser un libro válido tanto para pacientes, como para profesionales.

"Mi misión es informar al paciente y dirigirlo hacia el profesional médico adecuado, pero también es cierto que he recibido mensajes de doctoras y doctores de digestivo que han valorado positivamente este trabajo y la aportación de ciertas ideas interesantes y actualizadas para la práctica médica. Por supuesto, el libro cuenta con revisión de especialistas digestivos que tratan a diario con colon irritable y SIBO", ha añadido

Asimismo, tal y como ha defendido Ayón, este libro surge de la "escasez de información" que existe sobre esta enfermedad en España ya que, tras ser paciente durante más de 20 años, se dio cuenta de que las personas que lo sufren "nos volvemos locas buscando soluciones".

"En España, no existe todavía literatura suficiente sobre esta patología*específica, de forma que yo mismo tuve que recurrir a muchos libros extranjeros donde existe mejor documentación sobre el Síndrome de Intestino Irritable. Estos libros extranjeros tienen información compleja para la mayoría de los lectores, y están escritos en inglés. A lo largo de los años he compilado la información clave, la he unido con mi experiencia y la ayuda de médicos que han tratado conmigo, y he producido un documento con sentido práctico para personas que se sienten desorientadas", ha concluido.

'Vive bien con colon irritable' recopila información útil y organizada sobre los medicamentos disponibles, pruebas de diagnóstico y las opciones de alimentación. El lector descubrirá muchas creencias populares que son falsas y encontrará ideas para reducir sus síntomas.

Es el único libro escrito por un paciente, en castellano, que cuenta con la revisión de doctores especialistas y múltiples referencias científicas. Los lectores comprenderán mejor el colon irritable, sus causas y el control de síntomas, así como la forma más segura de avanzar en su recorrido médico.