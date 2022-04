Círculo Rojo publica las "experiencias con otras realidades" de Mari Carmen Fornas Polo en 'Las alas del ángel'

ALMERÍA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La editorial Círculo Rojo ha publicado la obra 'Las alas del ángel', de Mari Carmen Fornas Polo que, sin ser autobiográfica, la autora muestra "varias de sus experiencias con otras realidades del mundo espiritual", de modo que está dirigida a "todas aquellas personas que sientan la curiosidad de adentrarse en realidades que van más allá de los cinco sentidos".

"Me ha inspirado la necesidad que tiene la humanidad de realizar un cambio interno, de no basar la vida únicamente en las cosas materiales, la necesidad de hacernos conscientes de que la separación no existe y todos pertenecemos a una sola humanidad y lo que le sucede a uno le afecta a la totalidad", ha explicado la autora en una nota.

Según el sello de autoedición, el lector "va a encontrar las experiencias de una mujer con esa otra realidad del mundo sutil y espiritual". "Cómo se va dando cuenta de que todo es energía y desde esa consciencia va cambiando su vida. Economía, salud, abundancia, son energías y responden a nuestra capacidad de manifestación según nuestra apertura de consciencia", han añadido.

Desde la firma editorial han explicado que 'Las alas del ángel' es una novela "basada en hechos reales, experiencias extrasensoriales propias de la escritora y sus allegados" en la que "a veces, la realidad supera la ficción".

La publicación narra la historia de Merche, una mujer con una vida difícil que desde la infancia percibe que "algo superior la acompaña y protege" por lo que "cada experiencia vivida le ayuda a profundizar más en ella misma y a descubrir un mundo espiritual que la lleva hacia su propia evolución interior y despertar espiritual, pero ¿está preparada para el contacto con esa otra realidad?".

Mari Carmen Fornas Polo nació en Mahón (Menorca) el 11 de abril de 1961. Se considera una "buscadora", lo que le llevó a "investigar los mundos sutiles, experimentando el contacto con esas otras realidades". Así, se define como "terapeuta holística, maestra de reiki, maestra de registros akáshicos y canalizadora".