Ciudadanos asume la tenencia de Alcaldía de Dalías (Almería) tras un acuerdo con el PP para "ofrecer estabilidad"

DALÍAS (ALMERIA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) formará parte del gobierno municipal de Dalías (Almería) tras el acuerdo alcanzado con el PP y que se ha rubricado este miércoles entre ambas formaciones.

De esta manera, la portavoz, María de Ambrox López, asume la tenencia de Alcaldía y será también la concejala del área de Asuntos Sociales en un equipo nuevo tras la renuncia del anterior alcalde, Francisco Giménez.

"Ante el caos en el que estaba sumido ya el Ayuntamiento y la falta de acuerdos, como siempre, Ciudadanos vuelve a demostrar su moderación y pragmatismo. Por encima de cualquier interés, está la estabilidad de nuestros vecinos y esto es lo que hemos querido ofrecer con este acuerdo", ha subrayado la ya primer teniente de Alcaldía de Dalías.

Ha añadido que "estabilidad y progreso" es el "espíritu que no has animado a dialogar durante estas semanas tras una situación que no hemos generado nosotros".

De esta manera, para María de Ambrox López "ahora toca trabajar y escuchar a nuestros dalienses".

"Tenemos que analizar profundamente las prioridades de la localidad y afrontarlas de manera inmediata. Prima el interés de Dalías por encima de cualquier sigla", ha dicho.

Junto a ello, la portavoz de Cs en este Ayuntamiento ha remarcado el objetivo de un mandato "del consenso, un periodo de progreso, estable y participativo, una etapa en la que los vecinos y vecinas de nuestro pueblo vean reflejado en su día a día el fruto de una buena gestión, con entendimiento y trabajo en equipo".

Precisamente, en este acuerdo ambas formaciones se comprometen a "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en coherencia con la defensa de estos, comprometiéndose a trabajar con las administraciones públicas para conseguir los proyectos y actuaciones necesarias".

Así, entre las prioridades que se han estipulado en este acuerdo destacan atender los servicios públicos, la limpieza de calles y jardines, la transparencia, la supresión progresiva de trabas administrativas, la atención de los vecinos y "acercar el equipo de Gobierno al pueblo".

"Queremos recuperar la confianza de los dalienses en esta institución", ha concluido para precisar que el acuerdo ha estado en todo momento respaldado y avalado por la coordinación de Ciudadanos en la provincia de Almería, liderada por Rafael Burgos.

El próximo viernes, 1 de julio, se celebrará el pleno para ratificar este nuevo equipo fe Gobierno de Dalías.