Las ciudades canadienses de Montreal, Markham y Oakville conocen el potencial de 'Sabores Almería' y 'Costa de Almería'

Representantes de la misión comercial y turística de la Diputación de Almería, junto a asistentes al encuentro celebrado en la sede de Cosentino en Montreal, Canadá. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera misión comercial y turística de la Diputación de Almería en Canadá ha permitido presentar en Montreal, Markham y Oakville el potencial de la marca gourmet 'Sabores Almería' y del destino 'Costa de Almería' ante instituciones, inversores y representantes de la industria cinematográfica, tecnológica, turística y comercial del país norteamericano.

En el ámbito comercial, Montreal ha acogido un nuevo encuentro de las cinco empresas de 'Sabores Almería' --Lorusso, Luxeapers, Campos de Uleila, Oleoalmanzora e Industrias Cárnicas Diego Molina-- con cadenas de venta y distribuidores que operan en todo el país.

Las empresas se han mostrado "orgullosas y satisfechas" de una primera misión comercial que, según ha trasladado la institución provincial en una nota, se ha convertido en una "puerta de entrada a nuevas líneas de negocio en un mercado con alto poder adquisitivo y que valora la trazabilidad en la producción".

La delegación comercial, encabezada por el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado, tras los encuentros B2B, una docena de establecimientos considerados potenciales clientes de la marca gourmet de la provincia, de la mano de Andalucía Trade. Las reuniones y el 'networking' han mantenido, además, un vínculo con Almería, ya que se han celebrado en el Cosentino City de Montreal.

También en Montreal, García Alcaina y el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, han mantenido una agenda institucional junto al embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano, quien los ha acompañado en una visita a los 'hubs' tecnológicos Centech y Espace CQPD. En la visita también ha participado una delegación de la Generalitat Valenciana, liderada por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano.

El embajador ha explicado a la delegación almeriense y valenciana las oportunidades que ofrece Canadá para establecer "lazos de colaboración y vías de negocio", así como los principales intereses del país. Asimismo, ha destacado la "fortaleza de España en el ámbito agroalimentario, turístico y en su capacidad para exportar talento".

El presidente provincial ha señalado que esta misión comercial e institucional de 'Costa de Almería', 'Sabores Almería' y la Diputación supone un "nuevo hito" en un país con una economía "muy potente" y un mercado que "cada vez demanda más servicios y productos y valora la calidad agroalimentaria almeriense".

"Es el momento de posicionar nuestras marcas y tomar contacto con el mercado canadiense porque se han duplicado las frecuencias de vuelos con nuestro país y está empezando a apostar por la importación de productos que cumplen con la esencia de nuestras marcas: excelencia, calidad y salud", ha explicado García Alcaina.

Asimismo, ha señalado que el intercambio de experiencias con diferentes administraciones del área metropolitana de Toronto, con la Embajada y con las oficinas comercial y turística de España ha sido "crucial" para orientar el camino y las acciones que deben llevarse a cabo para entrar en este mercado.

ALIANZA CON LA CAPITAL CINEMATOGRÁFICA

En Oakville, en la provincia de Ontario, el presidente y el diputado han mantenido un encuentro con responsables del área de Desarrollo Económico de su Ayuntamiento, centrada en consolidar el municipio como capital cinematográfica y audiovisual de Norteamérica. En la reunión han participado la directora de Desarrollo Económico, Rebecah Stormes, y miembros del sector audiovisual de la ciudad.

Los representantes de Oakville se han interesado por las posibilidades que ofrecen el paisaje y las horas de luz de Almería, así como por los acuerdos de coproducción entre ambos países para propiciar rodajes con localizaciones conjuntas. García Alcaina y Sánchez también han conocido su proyecto estrella, una piscina para escenas acuáticas y submarinas, y el funcionamiento de la Oficina del Cine de Oakville.

La ciudad de Markham ha acogido otro de los encuentros institucionales de la misión. Allí, el director del Área de Economía, Cultura y Emprendimiento de la ciudad y presidente de Destination Markham, Vinay Sharda, ha expuesto la estrategia que "está permitiendo un crecimiento del empleo, la economía y la población considerado referente dentro del país".

Sharda se ha mostrado "sorprendido por el nivel de tecnificación del agro almeriense" y por el posicionamiento del destino almeriense en el mercado español como epicentro del turismo boutique y 'slow'.

LA TECNIFICACIÓN AGROALIMENTARIA

El Ayuntamiento de Toronto ha acogido otro encuentro en el que la directora de Desarrollo Económico, Clare Barnett, y su equipo han mostrado su interés por la tecnificación agroalimentaria y por el modelo 'Almería'.

Esta toma de contacto pretende materializar acuerdos de colaboración que permitan crear sinergias entre empresas de la provincia y Toronto mediante acciones orientadas a dar a conocer los hubs tecnológicos y de inteligencia artificial (IA) a empresas almerienses, así como el modelo almeriense a empresarios canadienses.

La Diputación ha destacado que Barnett cuenta con una sólida trayectoria internacional en los sectores público y privado. Como actual directora de Servicios de Crecimiento Empresarial de la ciudad de Toronto, ha impulsado estrategias de inversión extranjera directa, retención de negocios y posicionamiento de centros de innovación en Canadá.

Previamente, la directora de Desarrollo Económico lideró iniciativas similares en Brampton, fue representante de Ontario en Reino Unido y estableció la primera Oficina de Inversiones de la provincia. Además de su labor gubernamental, asesora activamente a organizaciones enfocadas en el comercio y el empoderamiento profesional.