Clausuran un pub sin seguro en Almería donde unos 80 menores consumían alcohol

Efectivos del GRIP de la Policía Local durante la inspección del pub clausurado en la calle Conde Ofalia de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo Rápido de Intervención Policial (GRIP) de la Policía Local de Almería han desalojado y clausurado esta madrugada un pub situado en la calle Conde Ofalia después de comprobar que en su interior había alrededor de 80 menores que consumían bebidas alcohólicas, once de ellos con menos de 16 años, y que el establecimiento carecía de seguro de responsabilidad civil.

Según ha informado el Ayuntamiento de Almería, la inspección se ha llevado a cabo alrededor de las 1,00 horas. En ese momento no se encontraba en el local ningún responsable, sino únicamente los encargados de la barra, que no aportaron documentación alguna del local. La falta de esta documentación y del seguro ha motivado la orden de cierre.

Los propietarios del establecimiento se exponen a una sanción económica por vender alcohol a menores de 18 años que oscila desde los 601 hasta los 30.000 euros, e incluso al cierre del establecimiento por una infracción muy grave.