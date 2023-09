COAG alerta de la caída de precios "por debajo de los 30 céntimos" de calabacín y pepino al inicio de la campaña

ALMERÍA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG ha alertado este jueves de una "espectacular caída de precios por debajo de los 30 céntimos" en calabacín y pepino "justo al inicio de la campaña", lo que sitúa las ventas "muy por debajo de los costes de producción".

"Vamos a poner esta situación en conocimiento de la Agencia de Información y Control Agroalimentario (AICA) para exigirle que investigue el incumplimiento de la Ley de la Cadena y que dé a conocer qué empresas se están beneficiando de comprar por debajo de costes de producción", ha trasladado en una nota al respecto al secretario provincial de COAG y responsable estatal de Frutas y Hortalizas, Andrés Góngora.

Para la patronal agraria se habría producido un incumplimiento de la Ley de la Cadena "justo al inicio de la campaña hortofrutícola de Almería" al estar produciéndose ventas "por debajo de los costes de producción, sobre todo en productos como el calabacín y el pepino que, a día de hoy, están presentando cifras en las pizarras por debajo de los 30 céntimos".

La representación de los agricultores ha advertido que estas prácticas "solo traen perjuicio para la agricultura". "En los últimos días empezamos a ver cómo se desmoronan los precios y caen por debajo de costes, tanto en calabacín como en pepino, a pesar de que el mercado no está soportando un volumen significativo de producción pues no ha dado tiempo aún al estar arrancando la temporada", ha precisado Góngora.

Con ello, ha anunciado la puesta en conocimiento de la situación al organismo designado para vigilar este tipo de infracciones al entender que "es necesario que se ponga manos a la obra y que garantice el cumplimiento de la ley". "Exigimos que se inicie una investigación para saber con exactitud qué está ocurriendo y qué empresas están comprando por debajo de costes, beneficiándose así de este desmoronamiento en los precios", ha manifestado.

A pesar de que los arranques de campaña se ven influidos, a menudo, por la presencia de producto hortofrutícola de otras zonas, incluyendo, en estos momentos, la de los cultivos al aire libre, su impacto sobre la producción bajo cubierta almeriense "no es lo suficientemente potente como para afectar a los precios en los márgenes que se están viviendo en estos momentos", según estima.

En este sentido, Góngora ha llamado la atención sobre el hecho de que "no podemos permitir que año tras año se repita una misma situación, cuyo trasfondo es puramente especulativo y no un mecanismo propio de los mercados". "En cuanto llega nuestro producto, los precios se hunden para nosotros, para los agricultores, pero no para el consumidor, esto es lo que marca la diferencia y lo que nos da la voz de alarma. Nadie se beneficia en los lineales de esta situación", ha abundado.