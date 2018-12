COAG apoya la retirada de pepino por parte de las comercializadoras ante los bajos precios

Publicado 21/12/2018 17:10:17 CET

ALMERÍA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización agria COAG ha trasladado este viernes su apoyo a las comercializadoras en origen que han decidido retirar pepino de forma coordinada como consecuencia de los bajos precios que "están castigando al mercado de forma inusual en plena campaña de Navidad".

En una nota, la patronal agraria ha celebrado que Aproa-Coexphal "haya escuchado las reivindicaciones de COAG" después de "años", ya que estas "llegan directamente de los agricultores de nuestra provincia".

"Este es el camino a seguir pero no sólo con pepino, sino con todos los productos que no cubran los costes de producción y recolección", han valorado desde COAG, donde han instado a las empresas de Ecohal y a las comercializadoras no asociadas a que se "sumen a estas actuaciones".

Además, COAG ha insistido en que las retiradas de producto deben realizarse "de forma coordinada por parte de las comercializadoras y no de forma individual por los agricultores". En esta línea, la organización ha apelado también a las comercializadoras de la costa de Granada a que se unan a la retirada para conseguir "entre todos salvar los precios de nuestras hortalizas".

La patronal, que ha explicado que estos mecanismos de retirada están incluidos dentro de la OCM de frutas y hortalizas, ha insistido en la necesidad de que las retiradas sean realizadas por las comercializadoras y no de forma individual por los agricultores.