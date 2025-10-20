COAG insta a agilizar la petición de materias activas para erradicar el trips en los cultivos de pimiento de Almería

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG ha reclamado que se tramite la petición de materias activas de fitosanitarios ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para combatir el Thrips Parvispinus o trips de tabaco y la araña roja que afecta fundamentalmente a los cultivos de pimiento en invernaderos de Almería.

La patronal agraria ha instado a adoptar "soluciones urgentes" ante el "grave problema de plagas" que, según ha insistido, "están asolando los cultivos, especialmente de pimiento, aunque ya se está extendiendo a otros"

Desde COAG ven como "única solución para amortiguar el impacto de las plagas" la solicitud de autorizaciones excepcionales de las materias activas propuestas por el equipo técnico de la Mesa de Sanidad Vegetal dirigida por la Junta de Andalucía, si bien han lamentado la tardanza al respecto.

Del mismo modo, han afeado que las propuestas se hayan centrado hasta el momento "en el control biológico o en medidas preventivas", que resultan "insuficientes ante una situación de emergencia". "Mientras se plantean protocolos o ayudas para más adelante, como las previstas para 2026, los agricultores llevamos más de dos meses sufriendo la presión de estas plagas", ha dicho el coordinador provincial de COAG y responsable estatal de frutas y hortalizas, Andrés Góngora.

La entidad ha recalcado que la petición de tramitar las autorizaciones excepcionales se presentó desde el inicio de la actividad del grupo de expertos, lo que incluía también los productos necesarios para la desinfección de las infraestructuras tras el arranque de cultivos afectados. "Sin estas herramientas, no tenemos capacidad para actuar con eficacia", ha urgido Góngora.