COAG urge a autorizar materias activas para frenar el trips en Almería, donde comienza a extenderse al cultivo de pepino

Reunión de miembros de COAG con el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín. - COAG

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG ha solicitado al Gobierno central que autorice el uso de materias activas de forma excepcional para frenar el avance de la plaga de Thrips parvispinus que afecta ya "al cien por cien del cultivo de pimiento" de Almería y que, además, "se está extendiendo también al pepino".

Desde la patronal agraria han trasladado en una reunión al subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, que la situación es "más alarmante, si cabe, que el año pasado", por lo que se ha reclamado poder usar las materias activas necesarias "en la misma línea de lo que ya se permite en otros países de la Unión Europea".

La entidad ha recordado que el trips fue detectado por primera vez en Almería en 2020, en cultivos ornamentales, si bien desde la campaña 2022-2023 su incidencia "se ha disparado, primero en el Poniente y después en el Levante".

Ante este avance, se han pedido autorizaciones excepcionales de productos ya usados en otros cultivos sin que se hayan observado, hasta el momento, avances en el registro de nuevas materias activas contra el trips. "Los fabricantes de fitosanitarios no indican qué materia activa debe solicitarse", han apuntado al respecto.

Con ello, han alertado de la situación "crítica" que atraviesan los productores agrarios, quienes invierten en lucha biológica "con un sobrecoste considerable, sin que se obtengan resultados positivos". "Las consecuencias de no actuar a tiempo pueden ser, en este sentido, devastadoras", han advertido.

MÁS AGUA PARA EL CAMPO

Desde COAG han advertido además de las necesidades hídricas del campo y la necesidad de agilizar los plazos administrativos y de ejecución de obras para garantizar la disponibilidad de agua. "La necesidad de agua va por encima y supera los plazos de la Administración, estando muy por encima de lo que la Administración está planificando".

Así, en relación a la desaladora del Campo de Dalías (Balerma), han apuntado que su ampliación continúa en fase de licitación pese a que está aprobada desde julio de 2025 y que su capacidad adicional aún no llega al regadío. También se ha reclamado avanzar en las obras de las desaladoras del Bajo Almanzora y en la de la eficiencia de la desaladora de Carboneras.

"Las altas temperaturas, que este año se están prolongando hasta bien entrado el otoño, hacen que ya se cuestione la siembra de cultivos, sobre todo de verano, y que algunos corran riesgo de abandono", han apuntado.

En este sentido, creen que el agua desalada y regenerada debe "dejar de ser una promesa" y convertirse en un recurso ordinario y garantizado.

De otro lado, desde COAG han avisado de la oleada de robos en zonas agrarias, que "se ha convertido ya en otro de los grandes problemas de esta campaña", por lo que han pedido agilizar los procesos de denuncia y reducir el tiempo que exige su tramitación.

La organización, finalmente, ha reclamado la publicación del tercer listado de ayudas por las borrascas, cuando ha pasado casi un año desde el episodio climatológico, o al menos que se dé a conocer una fecha aproximada de publicación. Las ayudas se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, habiéndose publicado el primer listado, por parte del Ministerio, el pasado 30 de mayo.