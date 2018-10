Colectivos se concentran para pedir "medidas urgentes" ante las últimas muertes en pateras

Publicado 12/02/2018 17:10:27 CET

ALMERÍA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones y colectivos Almería Acoge, Cáritas, Cepaim y Sedim Migraciones se concentran este martes tras las últimas tres muertes de los ocupantes de una patera en la que iban otros 32 supervivientes que fueron rescatados el pasado viernes y por los cinco desaparecidos este domingo en aguas próximas a Motril (Granada) que ocupaban otra neumática que fue rescatada ya semihundida.

Las entidades, que se concentrarán a partir de las 19,30 horas en la Plaza del Educador, han exigido que se tomen "medidas concretas y urgentes" para evitar que "se vuelvan a repetir estas situaciones y garantizar la seguridad de las personas que se ven obligadas a migrar".

"Exigimos, por tanto, que los distintos gobiernos abran vías seguras de migración para las personas que se ven forzadas a dejar sus casas y familias por causa de las guerras, el hambre y las injusticias" así como que "se hagan todos los esfuerzos necesarios para desarrollar un procedimiento de identificación de las víctimas y de comunicación a sus familiares", han reclamado.

Las organizaciones han señalado que han sido ocho las personas fallecidas en pocos días las que se suman a "esta macabra cuenta de víctimas mortales" que es, a su vez, "la cuenta de resultados de esta forma inhumana de administrar el mundo, de gestionar conflictos bélicos, desastres naturales, gobiernos fallidos, dictaduras, injusticias".

En un comunicado remitido a los medios, las entidades han apuntado que con estas ocho "vidas perdidas" son ya "74 personas muertas" en las costas cercanas del Mediterráneo. "De nuevo nos reunimos para mostrar nuestra solidaridad, nuestro dolor, para mostrarnos cercanos a las víctimas y sus familias", han explicado antes de expresar también su "repulsa a la aparente falta de sensibilidad de los gobiernos de España y de Europa" y a la "falta de iniciativas para poner fin a esta sangría humana que nos salpica directamente".

Los colectivos han incidido en la "falta de reacción" ante estas muertes, lo que les provoca "una vez más, vergüenza e indignación". "En una parte muy importante, Europa, como el resto del primer mundo, es responsable de las migraciones forzadas, del injusto reparto de la riqueza, del apoyo a gobiernos títere de los grandes intereses comerciales, del desastre ecológico, del apoyo a las guerras abiertas", han añadido.

Para las entidades, estas ocho personas fallecidas "sólo buscaban hacer lo que el ser humano ha hecho desde que se reconoce como tal, lo que hace cualquier ser vivo: intentar un futuro mejor, salvar su vida", ante lo que entienden que "ninguna ley podrá nunca interponerse a las ansias de seguir viviendo de cualquier persona".

"La gestión de esta realidad, por parte de nuestras autoridades es, por tanto, ineficaz, injusta e inhumana", han valorado antes de afirmar que "Dios, la historia o el género humano como tal, en algún momento, pedirá cuentas, señalará responsables, señalará a quienes no han hecho lo posible porque estas muertes no se repitan".

Con ello, han reclamado que no se produzcan "más muertes para llegar a Europa" y que se haga un "Mediterráneo solidario" porque "somos responsables directos de las causas que provocan pobreza, injusticia, hambrunas y guerras y, por tanto, responsables directos de la necesidad de huir, de escapar de la muerte y la miseria" y ante esto, según entienden, la respuesta "no puede seguir siendo únicamente el control de las fronteras". "No podemos seguir dando la espalda a nuestra responsabilidad en las causas de tantas muertes", han apostillado.