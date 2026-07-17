El Colegio de la Abogacía de Almería condena la agresión con arma de fuego sufrida por una letrada en El Ejido

El decano del Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat. - COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Almería ha expresado su "más firme y absoluta condena" por la agresión sufrida con un arma de fuego este miércoles por una letrada en El Ejido (Almería) y le ha trasladado su apoyo y acompañamiento institucional.

Según ha indicado la corporación en un comunicado, su Junta de Gobierno y su decano, Juan Luis de Aynat, se han interesado desde el primer momento por lo ocurrido y por la evolución del estado de la afectada, a quien han trasladado la solidaridad y el afecto de la abogacía almeriense en su conjunto.

La letrada resultó herida sobre las 9,30 horas en la calle Granada de El Ejido tras recibir un disparo con un arma de fuego de calibre 32, y no con una escopeta de balines, como se apuntó en un primer momento.

La Policía Nacional mantiene activo un dispositivo para localizar al presunto autor, un cliente insatisfecho con el que la víctima había mantenido una disputa, mientras que la abogada permanece ingresada con pronóstico reservado.

El Colegio ha precisado que, por respeto a la intimidad personal de la letrada y en cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos, no hará pública información sobre su identidad, situación personal o estado de salud. Tampoco facilitará detalles que puedan afectar a la investigación o al desarrollo de la actuación policial.

El decano y la Junta de Gobierno han garantizado a la abogada su "total disposición" para atender cualquier necesidad derivada de la agresión.

El Colegio ha recalcado que cualquier acto de violencia, coacción, amenaza o intimidación contra un profesional del derecho por el desarrollo de su labor constituye un hecho de "extraordinaria gravedad" y representa un "ataque frontal e intolerable al propio Estado de Derecho, cuya piedra angular es el derecho fundamental de toda persona a recibir una defensa técnica, libre e independiente".

La institución ha señalado que, sin la salvaguarda y la protección de los profesionales que ejercen esta labor, "el sistema de garantías decae", y ha hecho un llamamiento a las instituciones y a la ciudadanía para garantizar espacios seguros para el desarrollo de la profesión jurídica.

La abogacía almeriense ha reivindicado el respeto a las normas básicas de convivencia pacífica y ha recordado que la violencia no puede encontrar justificación "bajo ninguna circunstancia y en ningún contexto".

"El diálogo, el respeto mutuo y el estricto cumplimiento de la legalidad deben prevalecer siempre como únicas vías para la resolución de conflictos en una sociedad democrática", concluye el comunicado.