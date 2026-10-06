Una colisión con tres vehículos causa retenciones kilométricas en la A-7 a la entrada de Almería

Guardia Civil de Tráfico - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una colisión en la que se han visto implicados hasta tres vehículos, en la que no constan heridos de consideración, han ocasionado retenciones de hasta cuatro kilómetros en el acceso a Almería a través de la A-7 por la vía parque, en kilómetro 790, sentido Barcelona.

Fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía y de la DGT han apuntado que el choque ha tenido lugar en torno a las 8,00 horas, con lo que se ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y al servicio de mantenimiento de Carreteras.

Desde la DGT han avisado de las dificultades de circulación en este tramo de la autovía desde el municipio de Roquetas de Mar, ya que el tráfico se ha visto afectado en ambos carriles y las retenciones aún continúan.

De otro lado, los servicios de emergencias han notificado un segundo accidente de tráfico en la incorporación a la A-7 sentido Málaga desde la Rambla Federico García Lorca, donde un vehículo con dos ocupantes se ha salido de la vía.

El siniestro, del que se ha dado parte sobre las 8,40 horas, se ha producido debido al choque de un vehículo contra la mediana, según los alertantes. La Guardia Civil ha acudido hasta el lugar del accidente para regular el tráfico en la zona.