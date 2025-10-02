El comisario de Almería ve preciso unos cien policías más para reforzar Extranjería y luchar contra el crimen organizado

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comisario jefe provincial de Almería, Antonio Delgado de los Reyes, ha señalado este jueves que es preciso incorporar entre 100 y 120 nuevos funcionarios para ajustar el catálogo de puestos a las necesidades de la provincia, en especial con la previsión de crear nuevas unidades, sobre todo, dedicadas a combatir el crimen organizado y fortalecer las oficinas de extranjería.

En declaraciones a los medios antes de participar en los actos con motivo del Día de la Policía Nacional, el comisario ha reconocido que existe un "déficit" en el catálogo de puestos, que se sitúa "en un 87 u 88 por ciento", por lo que cree que "hay que luchar" para completar su cobertura ante la Dirección General de la Policía mediante la figura del subdelegado de Gobierno, José María Martín.

Para Delgado de los Reyes, es preciso aumentar la presencia policial en Almería, donde se sobrepasan los 800 funcionarios entre la Comisaría de El Ejido y la de Comisaría Provincial de la capital. En este sentido, ha incidido en que es preciso dar mayor respaldo con recursos humanos a las oficinas de extranjería de Huércal-Overa, El Ejido, Roquetas de Mar y Almería.

"Almería es puerta de Europa, es frontera Schengen y una de las grandes amenazas es el crimen organizado", ha reconocido el comisario ante su especial sensibilidad a la hora de combatir este tipo de delitos, ya estén vinculados a las redes de inmigración irregular o el tráfico de drogas, dada su dilatada experiencia en la Costa del Sol.

En su intervención durante el acto, ha valorado el cumplimiento de la Policía Nacional de su compromiso "con eficacia, con el esfuerzo de cada policía para mejorar el rendimiento con aprendizaje constante, inteligencia policial y excelencia".

Delgado de los Reyes ha agradecido la labor de los policías que pasan a la jubilación, los que han sido reconocidos y, en general, a los agentes que forman parte de la Policía Nacional en la provincia. También ha mostrado su agradecimiento a las instituciones y entidades que han colaborado con la Policía durante todo el año y, de forma especial, con la celebración de este acto.

INMIGRACIÓN NO ES DELINCUENCIA

Por su parte, el subdelegado de Gobierno, José María Martín, que Almería es una provincia "segura" puesto que, con base en los índices de criminalidad, se sitúan "cinco puntos por debajo de la media nacional y alrededor de tres puntos por debajo de la andaluza", toda vez que cuenta con "alto porcentaje de población de origen extranjero".

"Vincular inmigración o población de origen extranjero con la criminalidad no hace otra cosa sino que manifestar plenamente xenofobia y racismo", ha manifestado a la hora de situar Almería como un ejemplo para desvincular ambos conceptos.

Martín ha destacado que "la lealtad, el sacrifico y la vocación de servicio son seña de identidad de los valores que definen a la Policía Nacional". Para el subdelegado, "con esta conmemoración también se quiere mostrar la gratitud de toda la sociedad almeriense hacia la Policía, que se ha ganado con sacrificio, profesionalidad, entrega, el respeto y el afecto de todos".

"La Policía Nacional en Almería es, sobre todo, un rostro humano, el de los agentes que patrullan nuestras calles a diario, los que investigan con rigor para que la justicia se cumpla, los que velan en nuestro puerto y aeropuerto y fronteras, los que protegen a las víctimas más vulnerables, los que trabajan de forma incansable para que nuestra vida cotidiana transcurra con normalidad", ha añadido.

En su discurso, ha subrayado "los resultados obtenidos en este último año, con descensos en determinados indicadores de criminalidad, operaciones exitosas contra el tráfico de drogas y de personas" y el buen desarrollo de eventos multitudinarios como el festival Dreambeach.

RECONOCIMIENTOS

En la conmemoración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios desde la Comisaría Provincial de Almería se ha reconocido con el Premio Marea Azul a Canal Sur de Almería, recogido por el director provincial, Salvador Moya; al subdirector de seguridad de Instituciones Penitenciarias, Eleuterio Fiego; a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Clara Eugenia Hernández, y al centro comercial Torrecárdenas, reconocimiento recogido por el gerente, Modesto García.

Se ha entregado en el acto un diploma a los policías que pasan a alcanzar la situación de jubilación este año: el oficial de Policía Miguel Forte Salmerón y los policías Federico López Martín, Francisco José Carretero Fernández y José Torres Guirado.

También se ha procedido a la entrega de la Cruz al mérito policial con distintivo blanco al inspector jefe Roberto Carlos Muros Molina, a los inspectores José Luis Cruz Ramírez y Fernando Martínez, al subinspector José David Celada Llorente, al oficial Ignacio Salamanca Román y a los policías Fernando Fernández Domene, Eva Mª Gómez, Víctor Manuel Navarro, Juan José Jiménez, Juan José Marín, Iván Povedano, David Miranda Castellano, Israel Martín, Alejandro García Rueda, José Juan Montoya, Luis Puertas, Juan Antonio Quirantes, Joaquín Sevilla, Daniel Nicolás Torres, al Policía de la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía Miguel Ángel Bragado y a la funcionaria de la Administración General del Estado, Antonia María Fortes.

Por último, se ha hecho entrega de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al director de seguridad de la Universidad de Almería, Alfonso Fernández Amieva, al teniente de la Guardia Civil Francisco Javier Quirós y a la fiscal de la Audiencia Provincial de Almería Déborah Jiménez.

Durante el acto, también se ha hecho una entrega simbólica del cheque con la recaudación de la carrera Ruta 091 celebrada por primera vez en Almería y que ha recibido la presidenta de la Asociación Neurodem, María Teresa García.

A la conmemoración han asistido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Ángel Escobar, el presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Columna, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José María López Cervilla, el general jefe de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, José Agustín Carreras, el coronel subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani, y el coronel jefe de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal Cantarero.